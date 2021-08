Cote d'Ivoire: Sicogi - Le nouveau directeur général Brahima Traoré a pris fonction

La Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière (Sicogi) a un nouveau directeur général en la personne de Brahima Traoré. Il a officiellement pris fonction, le 9 août, dans les locaux de l'entreprise de d'État, à l'issue d'une cérémonie de passation des charges entre l'ancien directeur général, Bouaké Fofana, et lui.

Cette cérémonie a été présidée par le ministre de le Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, qui a dit être assuré que la Sicogi soit entre de bonnes mains.

En effet, Brahima Traoré a été depuis plusieurs années dans le giron des grands acteurs du secteur de la construction et des grands travaux en Côte d'Ivoire. Ingénieur en génie civil, il a été par le passé le directeur de cabinet de Patrick Achi lorsqu'il était encore ministre en charge des Infrastructures économiques. Il a été aussi directeur général de l'Agence de gestion des routes (Ageroute).

Son expérience et son expertise devront permettre à la Sicogi de continuer à réaliser aisément sa mission de loger décemment, en toute sécurité et à moindre coût les Ivoiriens, a assuré Bruno Koné.

Saluant « l'excellent travail » abattu par Bouaké Fofana et son équipe, notamment la restructuration de l'entreprise d'État, le ministre a lancé un appel à la mobilisation à l'endroit du personnel de la Sicogi autour de leur nouveau directeur.

« Si la vision et la trajectoire tracées par le directeur général sortant sont suivies, nous sommes sûrs que la Sicogi continuera à enregistrer de bons résultats et réalisera ainsi la vision du Président de la République qui est de loger décemment les Ivoiriens à moindre coût. C'est pourquoi j'invite le personnel à rester soudé derrière le nouveau directeur et à continuer à travailler dans un esprit d'équipe », a-t-il exhorté en assurant du soutien institutionnel qui ne manquera pas.

A la nouvelle équipe de direction, la tutelle a demandé de maintenir le cap de la bonne gouvernance et de la rigueur, des valeurs qui, a-t-il argué, ont permis à la Sicogi de se relever de sa léthargie et revenir en force sur le marché de l'immobilier.

En effet, après une dizaine d'années d'absence sur le marché, la Sicogi est revenu depuis deux ans et a relancé de grands projets immobiliers notamment à Abobo, Yopougon, Kong et Grand-Bassam. Certains sont achevés et livrés et d'autres en cours d'achèvement.