Seychelles: Le bureau de l'auditeur général des Seychelles en tête du classement de la Banque mondiale

Le Bureau de l'auditeur général des Seychelles s'est classé premier dans un audit sur l'indépendance institutionnelle fait par la Banque mondiale.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont reçu une note parfaite sur 10 indicateurs, notamment les dimensions juridiques, financières, de mandat, de couverture et opérationnelles. Les Seychelles ont partagé le premier rang avec l'Afrique du Sud.

L'auditeur général des Seychelles, Gamini Herath, a déclaré mardi à la SNA que "compte tenu de notre petite taille et des contraintes uniques auxquelles nous sommes confrontés en tant que petite nation insulaire en développement, c'est vraiment une grande réussite. En fait, atteindre des rangs plus élevés tels que ce classement a été l'un des objectifs que j'ai fixés pour mon bureau lorsque j'ai soumis au Conseil au mois d'octobre 2017 un document intitulé « Délivrer un service d'audit efficace - Stratégie à moyen terme 2017-2021 ».

Il a déclaré que le classement « contribuera grandement à rassurer nos partenaires de développement internationaux, multilatéraux et régionaux, les investisseurs potentiels, les créanciers et la communauté internationale en général que les Seychelles sont sérieuses en matière de gouvernance, de responsabilité et de transparence ».

Le Bureau de l'auditeur général a le mandat de vérifier et de faire rapport sur les comptes du bureau du conseil, de l'Assemblée nationale, de tous les ministères et bureaux du gouvernement, de tous les tribunaux et ceux relatifs aux sommes d'argent retirées du Fonds consolidé, de tous les comptes de toute personne morale ou tout autre organisme qui peut être spécifié par ou en vertu d'une loi.

Le président Wavel Ramkalawan a félicité le Bureau de l'auditeur général pour cette réalisation.

"Au milieu d'immenses pressions et de la nature exigeante de vos tâches, vous avez tous rendu les Seychelles incroyablement fières. Je vous exhorte tous à rester concentrés et à continuer de servir le pays et le peuple au mieux de vos capacités. Vous avez le rôle important de veiller à ce que la corruption soit éliminée et que les contributions des contribuables soient dépensées de manière appropriée », a-t-il déclaré.

M. Gamini a également souligné que cette réalisation est un effort d'équipe. "Je dédie cette grande réussite à ma petite équipe de professionnels de l'audit qui m'ont soutenu contre vents et marées, croyant en nos efforts pour apporter des changements positifs non seulement au sein de nos bureaux mais aussi ailleurs", a-t-il ajouté.

Les évaluations de cet indice ont été menées et mises à jour d'octobre 2019 à mai 2021, et revues en interne pour en assurer la cohérence.

Selon la Banque mondiale, le but de cette évaluation était d'analyser tous les emprunteurs de la Banque mondiale afin de mettre à disposition une base de connaissances complète pour les équipes de gestion des pays et la pratique mondiale de la gouvernance.

Cependant, en raison des limites des données, seuls 118 pays ont été couverts dans cet exercice.