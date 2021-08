Ile Maurice: Partenariat public-privé pour promouvoir l'épanouissement holistique des jeunes

communiqué de presse

Un accord de partenariat public-privé pour promouvoir le développement holistique des jeunes des établissements secondaires et tertiaires à travers le programme d'éducation en plein air a été signé entre le Mauritius Sports Council (MSC) et l'organisation non gouvernementale, Action Développement Le Morne (ADM), au Green Village à Coteau Raffin, Le Morne, cet après-midi.

Les signataires étaient la présidente du MSC, Mme Sarah Rawat-Currimjee, et la directrice d'ADM, Mme Agathe Desvaux de Marigny.

Saluant ce partenariat public-privé qui allie activité physique, relations sociales et contact avec la nature, Mme Rawat-Currimjee a mis en exergue les avantages pour la santé, ainsi que les opportunités d'emploi pour de nombreux jeunes. Quelque 700 personnes travaillent à temps partiel en tant que personnes ressources dont des entraîneurs, a-t-elle déclaré.

En outre, Mme Rawat-Currimjee a rappelé que le MSC a lancé 'Active Mauritius' en vue d'encourager une culture nationale du sport communautaire et de l'activité physique pour tous les âges : de l'enfance à l'adolescence, et de l'âge adulte aux personnes âgées. L'objectif, a-t-elle indiqué, est que 35% de la population mauricienne s'adonnent à une activité sportive au moins quatre fois par semaine. Elle a également parlé des efforts du gouvernement pour introduire le programme d'éducation en plein air dans le cursus des écoles secondaires et a cité l'initiative visant à assurer que tous les élèves de Grade 4 apprennent à nager.

La directrice d'ADM, pour sa part, a salué le programme en plein air qui aidera les jeunes à se construire une meilleure vie dans le respect de l'humain, de la nature et des générations futures. Elle a souligné l'engagement de son organisation à transmettre les valeurs et expériences de vie aux jeunes tout en leur permettant de s'émanciper, de grandir et de se développer, en étant sensible à l'écosystème et au développement durable.

L'accord de partenariat prévoit que Le Morne Green Village devienne le premier centre d'éducation en plein air où les jeunes des institutions secondaires et tertiaires pourront participer à une série d'activités dans le but de favoriser une culture de sport communautaire et d'activité physique. Le programme d'éducation en plein air, qui sera dispensé dans le centre, repose sur cinq piliers, à savoir les activités nautiques dont le kayak et la plongée en apnée ; les activités terrestres telles que le cyclisme et la randonnée ; les découvertes culturelles ; les pratiques écologiques ; et les compétences en leadership.