Algérie: L'ANP intervient pour l'extinction des feux de forêt à Tizi-Ouzou, Bejaia, Sétif et Jijel

Alger — Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont été dépêchés, dès le déclenchement des incendies lundi dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel et Sétif pour éteindre les feux de forêt et évacuer les citoyens sinistrés, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de ses missions humanitaires visant à porter aide et assistance aux citoyens lors des catastrophes naturelles et des crises, des détachements de l'ANP ont été dépêchés dès les premières heures du déclenchement des incendies, l'après-midi du lundi 09 aout 2021, au niveau des wilayas de Tizi-Ouzou en 1ère Région militaire (RM), Bejaia, Jijel et Sétif en 5ème RM, aux côtés des services de la Protection civile, pour éteindre les feux déclarés dans les zones forestières, et évacuer les citoyens sinistrés dans les villages et les localités touchées", précise la même source.

A cet effet, "tous les moyens humains et matériels ont été mis à disposition, à l'instar d'engins et de bulldozers pour ouvrir les routes aux zones inaccessibles et freiner l'avancement des incendies", ajoute le communiqué.