Algérie: Transport et logistique - Nécessaire révision de certains textes de loi entravant l'investissement dans le secteur

Alger — Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a mis l'accent sur la nécessaire révision de certains textes juridiques et réglementaires qui font obstacle aux investisseurs dans le domaine des transports (maritime, aérien et terrestre) et de la logistique, relevant l'importance de l'exploitation des potentialités que recèle l'Algérie afin de la rendre plus compétitive sur le marché local et international, a indiqué le ministère sur sa page Facebook.

"Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a présidé lundi soir une séance de travail avec la Fédération patronale des transports et de la logistique, lors de laquelle il a mis l'accent sur la nécessité de réviser les textes de loi qui font obstacle à l'activité des investisseurs dans le domaine des transports et de la logistique, et ce pour assurer une plus grande compétitivité sur le marché local et international" , a précisé la même source.

Dans ce sillage, et conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune visant à simplifier les procédures administratives dans les différentes activités économiques, le ministre a souligné "la nécessité de réviser certains textes juridiques et réglementaires pour les rendre plus flexibles, en vue de se diriger vers la modernisation des mécanismes et le développement des compétences de l'élément humain".

M. Bekkaï a en outre insisté sur "l'impératif de tirer profit des potentialités que recèle l'Algérie au regard de sa place stratégique et des grandes potentialités naturelles qui doivent être idéalement exploitées".