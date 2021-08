Cote d'Ivoire: Renforcement de capacités sur le Covid-19 - Les cadres de la santé invités à des journées scientifiques à Grand-Bassam

Un séminaire de formation portant sur les aspects de la pandémie à coronavirus (Covid-19) va se tenir, les 27 et 28 août 2021, à Suprême hôtel de Grand-Bassam, à l'initiative du Groupement des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire (Gcss-Ci) et la Mutuelle des cadres de la santé (Musaci). Ce, autour du thème central : « Actualités sur le Covid-19 ».

Ces journées scientifiques sont destinées aux cadres supérieurs de la santé, notamment les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes, selon le président du Groupement des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, Dr Mea Jean-Jacques. Il a fait l'annonce, le 9 août, au cours d'un point-presse, au siège du Gcss-Ci sis aux II-Plateaux, carrefour Macaci.

Selon lui, cette formation va permettre de renforcer les capacités des cadres et agents de la santé tout en leur donnant une idée précise sur la prise en charge et la vaccination contre le Covid-19.

« Il s'agit pour nous de contribuer à la formation continue des cadres supérieurs de la santé car cela fait partie des objectifs de la mutuelle et du groupement. Surtout renforcer leurs capacités sur le Covid-19, leurs droits et devoirs, et sur les zoonoses liées aux animaux domestiques », a-t-il indiqué.

Selon lui, le thème est choisi suite à un constat de plusieurs facteurs. « Nous nous rendons compte que les Ivoiriens, cadres et agents de la santé sont réticents à la vaccination. Il y a également l'apparition de nouvelles variantes du virus encore plus mortelles. La mutuelle, dans le cadre d'un soutien à la riposte contre le Covid-19 initiée par le gouvernement et d'autres organisations mondiales, a bien voulu organiser ces journées scientifiques en vue de renforcer les capacités des cadres supérieurs de la santé. Nous pensons qu'ils ont besoin d'être éclairés, d'avoir de bonnes informations parce que s'ils sont bien formés, les populations seront les bénéficiaires », a-t-il ajouté.

A l'en croire, plusieurs sous-thèmes vont éclairer la lanterne des participants sur le Covid-19. Il s'agit de la prise en charge du Covid-19 qui sera animé par le Pr Ahui Brou, chef du service du centre de traitement des maladies infectieuses au Chu de Cocody ; Covid-19 et détresse respiratoire dont l'animateur sera le Pr Brouh Yapo, chef du service d'Anesthésie-réanimation à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville ; les Données actuelles sur la vaccination contre le Covid-19. Ce sous-thème sera animé par le Pr Benié Bi Vroh, directeur de l'Inhp.

Notons la présence à ces journées du coordinateur national de la lutte contre le Covid-19, le Pr Eholié Serge, chef du service des maladies infectieuses du Chu de Treichville, qui sera le modérateur.

Les participants verront également leurs capacités renforcées sur les zoonoses liées à la présence d'animaux de compagnie (cas du chien et du chat). Un thème qui sera animé par le Pr Couacy-Hymman Emmanuel, chef du service de virologie du Laboratoire national d'appui au développement agricole (Lanada).

« Avec l'emprisonnement de plus en plus fréquent de cadres supérieurs de la santé, il est bon de connaître ses droits et devoirs dans l'exercice de sa profession. Quels sont les recours des cadres supérieurs de la santé en cas de difficultés ? Ce thème (Droit et devoir du praticien hospitalier) sera animé par Me Kouakou K. Jérôme, conseiller juridique et Me Anderson Bouatenin, avocat au Barreau de Côte d'Ivoire », a-t-il appuyé.