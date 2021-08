Sénégal: [Focus] Covid-19, grippe, paludisme... - Les pharmacies sous haute tension

Prises d'assaut par les clients, du fait de l'explosion des cas de coronavirus et de plusieurs autres maladies, les pharmacies connaissent des ruptures de médicaments. Pour gérer ce déferlement, il faut aussi prendre des mesures afin de ne pas favoriser une contamination.

Caducée a mal ! Tous les chemins mènent à la pharmacie. Par les temps qui courent, les officines sont carrément prises d'assaut par les populations. Cette hausse vertigineuse dans la fréquentation de ces établissements destinés à la vente de médicaments s'explique, en grande partie, par la flambée des cas de coronavirus. La covid n'est pas la seule coupable puisque plusieurs autres maladies, notamment celles liées à l'hivernage, comme le paludisme et la grippe, poussent les patients à se diriger vers les pharmacies pour s'offrir des médicaments dont certains ne sont même pas prescrits par des médecins. À Keur Massar, plus précisément à la cité Mtoa, située sur la route menant à Malika et à la décharge de Mbeubeuss, c'est la ruée vers les médicaments. La pharmacie Dial Diop, non loin du district sanitaire et de la gendarmerie, est submergée par les clients. Devant la bâtisse de couleur blanche, une file composée d'une dizaine de clients attendent patiemment leur tour. Devant la porte, un vigile, habillé d'une chemise verte, veille au grain. Tout client venu sans masque est invité à aller en chercher avant de pénétrer dans les lieux. À l'intérieur, deux dames sont chargées de servir la clientèle. Derrière le comptoir doté d'un plexiglass séparant le vendeur du client, des étagères remplies de médicaments bien rangés. En cette période de grosse chaleur, un ventilateur plafonnier transporte de l'air frais.

Symptômes similaires pour trois maladies

Pour éviter une concentration de personnes, seuls deux clients sont autorisés à entrer en même temps. Avec les va-et-vient incessants, il faut patienter pour avoir l'opportunité de discuter avec l'un des employés. « Effectivement, il y a beaucoup de patients qui viennent dans les pharmacies pour s'approvisionner en médicaments. Cela peut s'expliquer par l'épidémie de Covid-19, l'hivernage aussi avec le paludisme. Qui parle de la grippe parle de Covid-19 car les signes sont associés. Si vous avez la Covid-19, on dirait que vous avez la grippe. On dirait aussi que vous avez les signes du paludisme. Vous toussez, vous avez le corps chaud, la plupart du temps vous avez la diarrhée », confie le Docteur Mame Anta Guèye. Azythromycine, utilisé dans le traitement du coronavirus, est très demandé. Cet antibiotique est utilisé dans le traitement des infections de la gorge, des bronches, des gencives et des dents. « Nous sommes en train de gérer des ruptures. C'est le cas surtout avec l'Azythromycine. C'est le produit que l'on utilise la plupart du temps pour le traitement de la Covid-19. Actuellement, la plupart des pharmacies sont en rupture d'Azythromycine. C'est sûr que les médecins vont changer de molécule pour utiliser les céphalosporines », ajoute Docteur Mame Anta Guèye qui dit s'approvisionner chez des grossistes comme Laborex, Ubipharm, Duopharm, Sodipharm. Pénurie !

À Sangalkam, c'est le même afflux. À la pharmacie de Ndiakhirate, les clients défilent constamment. À la devanture du magasin de couleur blanche, un dispositif est mis en place. Avant d'entrer, il faut d'abord se nettoyer les mains avec du gel hydro alcoolique mis à la disposition des visiteurs. Porter un masque est aussi une condition sine qua non. Le Docteur Tine, très serein, malgré la grosse sollicitation dont il fait l'objet, s'affaire à satisfaire, avec l'aide de son personnel, les nombreuses personnes qui passent dans son établissement. « Il y a une affluence dans les pharmacies. D'habitude, en hivernage, on remarque que les gens viennent en masse pour s'approvisionner en médicaments. Il y a aussi la grippe et le coronavirus. Certains ont le coronavirus mais pensent être seulement grippés », confie le Docteur Tine. Cette forte fréquentation a fini par créer une pénurie de médicaments. « Tout ce qui entre dans le traitement de la covid, les compléments alimentaires qui augmentent l'immunité des personnes pour combattre le coronavirus, sont en rupture. Je parle surtout de l'Azithromycine. C'est une molécule qui compte plusieurs noms. On peut en citer Azibact, Stomax, Binozyt... Même les grossistes n'en n'ont pas. Le coronavirus est à l'origine de tout cela », déplore-t-il d'emblée. « Il y a les prescriptions, il y a des médicaments que l'on conseille aussi à certains clients qui viennent dans nos pharmacies. Il y a des clients ou des membres du personnel de santé qui, parce que certains de leurs parents sont malades, nous appellent pour qu'on leur réserve des médicaments », soutient-il. Là encore, l'Azythromycine est en rupture de stock. « Concernant l'Azythromycine, toutes les molécules se valent. Si dans une ordonnance le médecin prescrit l'Azicure au patient et qu'on ne l'a pas, il est possible de le remplacer par d'autres molécules comme Azibac, Zinobite, Zitromax. Si toutes les molécules sont épuisées, on leur demande de retourner vers le médecin afin qu'il change la prescription ».

Qui dit affluence et forte concentration de personnes dit aussi fortes probabilités de contamination. Conscients de cela, les pharmaciens font tout pour se protéger et protéger leur personnel. Les mesures de distanciation sociale et l'exigence du port de masque peut causer des brouilles avec des clients qui veulent souvent être rapidement servis. « Nous avions pris des mesures depuis bien longtemps. Il y a du gel à l'entrée de la pharmacie. Avant d'entrer, il faut, au préalable, se laver les mains avec le gel. On exige aussi le port de masque. Cependant, on a parfois des problèmes avec certaines personnes qui n'ont rien compris. Parfois, quand tu leur demandes de porter le masque, ils peuvent s'emporter. On fait aussi en sorte qu'il n'y ait pas plus de deux personnes dans la pharmacie. On prend toutes les mesures pour protéger le personnel. Ce sont toutes ces mesures qui créent l'affluence à la porte des pharmacies », argue le Docteur Tine. Il ne manque pas de conseiller aux clients d'aller se faire vacciner.

VACCINATION ET RÉALISATION DES TESTS COVID-19

Les officines recommandent leur implication

Le conseiller de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, le Docteur Mohamadou Sow, a plaidé pour l'implication des officines de pharmacie à la lutte contre la maladie à coronavirus. Pour lui, les pharmaciens ont démontré, au cours de ces dernières semaines, qu'ils ont un rôle central à jouer dans la lutte contre la Covid-19 au Sénégal. « Aujourd'hui, il y a une adhésion des populations pour se faire vacciner. Nous avons beaucoup de personnes qui se bousculent devant les postes et centres de santé. La stratégie serait plus efficace en impliquant les pharmaciens », a lancé l'enseignant chercheur à l'Institut du médicament de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il estime aussi que le contexte exige la décentralisation de la réalisation des tests de dépistage. Une partie de ces examens pourrait se faire dans des pharmacies qui sont accessibles et très fréquentées depuis l'explosion des contaminations. « Il est temps d'autoriser les officines à réaliser des tests de diagnostics rapides. Pour cela, il faut que les pharmaciens soient formés sur les techniques et l'utilisation des outils de gestion de l'information », a préconisé le conseiller de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal.

Dr Mouhamadou Sow, Enseignant-chercheur

« La vente des médicaments prescrits pour la Covid-19 a augmentée par 5 voire 10 »

Nous voyons beaucoup de personnes fréquenter les pharmacies avec la hausse des contaminations au coronavirus. Pouvez-vous confirmer que cette augmentation de la fréquentation des officines de pharmacie serait liée à la pandémie ?

L'office de pharmacie constitue un pivot dans le système de santé du Sénégal. D'ailleurs, c'est le lieu de féliciter les pharmaciens d'officine durant ces quatre dernières semaines. Sans les pharmacies, au cours de ces 4 dernières semaines voire les 6, le système de santé serait à terre. Si les pharmaciens n'avaient pas agi en conseillant ceux qui avaient les symptômes de la covid-19, le système hospitalier sera à terre.

La fréquence des malades présentant des symptômes de la Covid-19 a été multipliée par 5 voire 10. Les ordonnances contenant des molécules utilisées pour le traitement de la Covid-19 ont été multipliées par 5 voire 10.

Est-ce que le pharmacien peut délivrer des médicaments à un client qui n'est pas muni d'une ordonnance ?

Lorsque le pharmacien reçoit une ordonnance, il fait la vérification de la régularité technique. Cette régularité se fait sur la base de plusieurs critères. Il faut d'abord vérifier le prescripteur. Il s'agit de voir si la personne qui a prescrit l'ordonnance est habilitée à le faire. Il faut comprendre qu'un médecin généraliste ne peut pas prescrire certains médicaments. Il y a une liste limitative pour les médecins chirurgiens-dentistes. Il en est de même pour les sages-femmes et les médecins généralistes. Cette vérification est faite avant la délivrance des médicaments. Ensuite, suivra la vérification de la posologie proposée par le médecin. Cette posologie, si elle n'est pas bien écrite, le pharmacien ne doit pas délivrer l'ordonnance ou bien, il doit entrer en contact avec le prescripteur pour confirmer ou infirmer la posologie. C'est aussi aux pharmaciens de contrôler les contre-indications médicamenteuses et la physiopathologie. Beaucoup de malades ont des comorbidités et certains médicaments ne peuvent pas être pris en même temps que d'autres médicaments.

En somme, lorsque cette régularité est conforme par rapport à la réglementation, le pharmacien va délivrer l'ordonnance. Toutefois, lorsque le pharmacien, suivant ses connaissances, il juge que la prescription est dangereuse pour le patient, il ne doit pas délivrer le médicament. Mais il est tenu de motiver son refus au bout de ce papier où sont inscrits les noms des médicaments. Aussi bien le pharmacien et le médecin travaillent pour le bien du patient.

Que faire lorsqu'un patient arrive sans ordonnance ?

La réglementation autorise aux pharmaciens de délivrer des médicaments sans ordonnance sous certaines conditions. La première, c'est l'urgence pour le patient de prendre le médicament. La deuxième, c'est l'impossibilité de trouver, dans l'immédiat, un médecin pour le patient. Si ces deux conditions sont vérifiées et qu'elles sont réunies, le pharmacien, suivant ses connaissances, peut délivrer des médicaments aux patients. Toutefois, en le faisant, il engage à la fois sa responsabilité pénale, civile et disciplinaire. Il est aussi tenu d'accompagner cette délivrance par des conseils en précisant la dose, la fréquence de l'utilisation, entre autres.

Durant cette troisième vague, on suspecte beaucoup de personnes de pratiquer l'automédication ?

L'automédication, c'est lorsqu'une personne prend des médicaments sans le conseil d'un médecin ou d'un pharmacien. Mais dès l'instant qu'il arrive à la pharmacie, ce n'est plus de l'automédication. Dans le contexte actuel, l'Azythromycine est largement prescrit. Ce produit est sous tension parce qu'il est utilisé pour soigner la Covid-19. Ce médicament doit être dispensé par le pharmacien sous présentation d'une ordonnance. Maintenant, il faut le dire, il y a un risque si la personne n'est pas en réalité infectée par le coronavirus. Il y a la résistance aux antimicrobiens. Autrement dit, le fait de prendre des antibiotiques sans l'avis du pharmacien ou du médecin peut entraîner une inefficacité antibiotique. Si beaucoup de personnes pratiquent l'automédication, l'efficacité des traitements de beaucoup de maladies infectieuses va baisser. La conséquence, c'est la mort de beaucoup de patients. L'efficacité thérapeutique ne peut pas être atteinte si l'on se base sur l'apparence des symptômes de deux maladies différentes pour prendre des médicaments recommandés pour la maladie (A) qui sont utilisés pour guérir une maladie (B).

Il y a aussi l'exigence de respecter les doses...

Le médicament peut être toxique. Les personnes qui prennent des médicaments, sans l'avis du médecin ou du pharmacien ne maîtrisent pas les doses indiquées. Il y a trois doses. Il y a la dose thérapeutique (qui soigne), la dose toxique (qui blesse, qui provoque des problèmes) et la dose létale, celle qui tue. En plus de cela, il y a des médicaments à prendre à jeun, d'autres au milieu des repas, ou encore avant de manger sans oublier les prises recommandées après les repas. Si vous ne le faites pas, vous diminuez l'absorption, la quantité de doses qui doit entrer dans le sang pour soigner la maladie, au lieu d'avoir une efficacité de 60 %, vous vous retrouvez qu'avec 30 %.