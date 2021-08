Sénégal: Fabrication de médicaments - Perspectives de collaboration entre l'Inde et le Sénégal

L'Ambassade de l'Inde à Dakar a remis, le 9 août 2021, une enveloppe de 3.000 dollars (1.671.000 francs Cfa) à la Pharmacie nationale d'approvisionnement (Pna) pour soutenir les efforts de lutte contre le coronavirus. Ce pays et le Sénégal étudient les possibilités de coopération dans la fabrication de médicaments.

Le Sénégal et l'Inde travaillent à renforcer leur coopération dans le domaine de la production de médicaments. C'est la principale information que nous pouvons retenir de la cérémonie de remise de chèque par l'Ambassadeur de l'Inde, Godavarthi Venkata Srinivas à la Présidente du Conseil d'administration de la Pharmacie nationale d'Approvisionnement (Pna), hier, dans la matinée. « Il y a quelques mois, le Secrétaire général du Ministère de la Santé avait émis le souhait de recevoir les médicaments génériques. Il sera possible que l'Inde soit le partenaire du Sénégal dans ce domaine », a souligné le diplomate qui n'écarte pas aussi la possibilité de coopération entre les deux pays dans une perspective de fabriquer, au Sénégal, le vaccin produit en Inde et qui est très efficace contre les variants.

La remise de chèque de 3.000 dollars (1.671.000 francs Cfa) à la Pna s'inscrit dans la célébration des 75 ans de l'anniversaire de ce pays continent, le 15 août. Cet appui a été bien apprécié par l'institution bénéficiaire. « Ce chèque permettra d'acquérir des produits destinés à la riposte contre la Covid-19 ainsi que des équipements de protection fortement demandés par le personnel soignant Sénégalais », a fait remarquer la présidente du Conseil d'administration de la Pna, Dr Aïssatou Lô Ngom.

Cette dernière a magnifié les bonnes relations qu'entretiennent les deux pays. « Le 12 mars 2021, vous nous avez déjà gratifié d'un don de 25.000 doses de vaccins AstraZeneca qui nous a permis prendre en charge le personnel militaire et les agents de sécurité de l'Etat. Ces gestes répétitifs ne font que confirmer et réconforter les liens anciens et forts qui nous unissent », a déclaré le Docteur Aïssatou Lô Ngom.