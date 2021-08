Sénégal: Afrobasket (F) 2021 - Cathy Diop "Nous avons un bon groupe, assez soudé"

Cathy Diop, la meneuse sénégalaise est revenue sur le stage des Lionnes basketteuses effectué la semaine dernière.

Moustapha Gaye a convoqué 25 Lionnes la semaine passée pour un stage de préparation en vue de l'Afrobasket féminin 2021. Cathy Diop a pris part à ce regroupement et semble satisfaite des séances.

« Un stage vraiment enrichissant. On est encore jeune, on apprend comment ça se passe et il y a beaucoup d'encouragement. C'est un très bon groupe et on apprend de jour en jour », a confié Diop dans les colonnes de wiwsport.

Ce stage a permis à l'ancienne sociétaire de l'US Guennoise de se mettre dans le bain de la tanière avant la joute continentale.

« Comme vous le dîtes, le groupe est rajeuni. Le coach Moustapha Gaye le dit toujours, les jeunes sont le futur de l'équipe nationale. Donc pour pouvoir les former, il faut qu'elles aient un aperçu de ce qui se passe dans la tanière en présélection, qu'elles apprennent un peu, mais surtout qu'elles aient une petite intégration », a -t-elle affirmé avant de poursuivre.

« Nous avons un bon groupe, assez soudé, où on essaye de beaucoup communiquer. Donc cela nous aide beaucoup nous les jeunes. On observe et on prend exemple sur les leaders. Il y avait beaucoup d'ambiance et d'encouragement aussi. Sa c'est bien passé avec tout le monde, même avec les coachs », a conclu la Lionne.