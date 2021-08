Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Le Premier ministre Patrick Achi réaffirme la détermination du gouvernement à réduire le nombre des accidents

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a réaffirmé, le mardi 10 août 2021, à Abidjan, la détermination du gouvernement à réduire le nombre des accidents sur les routes. C'était lors de la cérémonie de présentation de la Stratégie Nationale de la Sécurité Routière, dans le cadre de la campagne "Stop à l'incivisme sur nos routes".

« Face au fléau de l'insécurité routière, le gouvernement réaffirme sa détermination à ne ménager aucun effort pour réduire le nombre d'accidents en Côte d'Ivoire. A travers un Plan Stratégique de Sécurité Routière exhaustif et moderne, nous devons parvenir à réduire de 50% les accidents de la route, en vue de protéger nos populations », a dit Patrick Achi.

Pour l'atteinte de cet objectif, le gouvernement a mobilisé plus de cinq milliards de FCFA qui vont servir, entre autres, à accélérer la réforme du permis de conduire, équiper le Ministère des Transports en radars, renforcer la sensibilisation des usagers et lancer, dès septembre 2021, la politique de contrôle et de répression sur l'ensemble du territoire national.

Les accidents de la route sont désormais la principale cause de mortalité chez les enfants qui ont entre 5 et 29 ans.

Pour le Premier Ministre, les données générales indiquent que le facteur humain représente 92 % des accidents. Et les causes les plus importantes sont : le défaut de maîtrise du code de la route, l'imprudence des conducteurs, l'imprudence des piétons, le stationnement dangereux et la vitesse excessive.

Le gouvernement s'engage ainsi à tout mettre en œuvre pour réduire d'ici à 2025 le taux de létalité lié aux accidents de la route.