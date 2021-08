Cote d'Ivoire: Formation gratuite - Plus de 700 jeunes instruits sur les métiers du numérique à Abengourou, Bouaké et Yamoussoukro

Ce sont plus de 700 jeunes dans les villes de Abengourou, Bouaké et Yamoussoukro qui ont été formés gratuitement aux métiers du numérique dans le cadre de Moov Cyberlab édition 2021.

« La caravane itinérante de formation des jeunes au numérique et au digital dénommée initiée par l'opérateur global des télécommunication Moov Africa Côte d'Ivoire, a sillonnée du 26 juillet au 11 août 2021, les localités d'Abengourou, de Bouaké et de Yamoussoukro, dans le cadre de l'édition 2021 », rapporte une note à l'intention de la presse de l'Opérateur global de télécommunication.

Ce sont 250 jeunes dans chacune des localités visitées qui ont bénéficié de sessions de formations gratuites aux métiers du digital et du numérique, sanctionnées par une attestation de participation.

Les modules de formation ont porté sur les techniques de réalisation d'un business model Canva, de création de sites internet modernes avec Wordpress, de lancement d'une campagne Facebook ADS, d'une part. Et d'autre part, le concept de la blockchain et les techniques d'élaboration d'une stratégie de recherche d'emploi.

Il faut indiquer que l'édition 2021 est une opportunité offerte par l'opérateur global de télécommunication à la jeunesse afin de s'occuper sainement à l'occasion de ses vacances scolaires. L'opérateur entend ainsi à travers cette offre de formation gratuite ouvrir l'esprit des jeunes aux nouveaux métiers du web et leur permettre d'acquérir des compétences dans divers domaines du digital pour faciliter leur insertion professionnelle et encourager l'entrepreneuriat par le numérique et le digital.

C'est le lieu d'indiquer que cet opérateur s'est donné pour ambition de rendre les télécoms accessibles à tous et permettre aux populations et plus particulièrement à la jeunesse d'entrer dans la nouvelle ère qui est une ère de la digitalisation et tirer profit et avantages du potentiel du numérique pour leur développement socio-économique.

C'est tout l'intérêt du projet sociétal Moov Cyberlab, lancé en 2015 qui est un projet éducatif, de formation, d'éveil et de développement de compétences des jeunes à travers des formations pratiques accélérées dans le domaine du digital.

Il faut signaler que l'édition 2021 de cette caravane sillonnera 20 villes et communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. A l'issue de cette édition 5000 jeunes seront formés aux métiers du numériques et du digital.

A noter que c'est la commune de Man qui accueillera du 16 au 18 août 2021 la prochaine étape.