Cote d'Ivoire: 27ème Congrès postal universel - Le secteur doit adapter ses modèles économiques et services, préconise le Premier ministre Patrick Achi

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a préconisé le mardi 10 août 2021 à Abidjan, une adaptation des modèles économiques et services du secteur postal pour faire face aux transformations imposées par la Covid-19.

C'était à l'ouverture de la troisième Conférence ministérielle de l'Union Postale Universelle (UPU), qui se tient en marge du 27ème Congrès postal universel, avec pour thème "Covid-19 et secteur postal - Ce qui a changé, ce qui n'a pas changé et ce qui doit changer".

« L'évolution rapide des technologies numériques et du commerce électronique constituent une opportunité et une exigence pour le monde postal afin d'accélérer les profondes transformations enclenchées. Tout comme pour faire évoluer les business model, innover et créer de la valeur ajoutée, de la richesse et des emplois. C'est un impératif pour le secteur postal qui doit adapter ses modèles économiques et ses offres de services, en mettant l'accent davantage sur les colis, la logistique et les services financiers », a proposé Patrick Achi.

Le Chef du gouvernement a noté que le secteur postal peut compter sur sa force première qui est un capital humain de cinq millions de personnes pour fournir des prestations de services de qualité. Et d'ajouter que l'UPU devra restructurer son réseau postal mondial, comme le principal catalyseur du commerce électronique.

Patrick Achi a conclu que l'élan que créera le Congrès d'Abidjan remodèlera les politiques et stratégies, afin de faire du secteur postal un point d'ancrage de la nouvelle économie à impact positif.

Le Premier ministre malien, Choguel Maïga, a souhaité que la future Stratégie postale mondiale soit globale, bénéfique à tous les Etats et porteuse du développement du secteur postal.

Le Congrès d'Abidjan a pour thème : " Digitalisation des services postaux, développement du e-commerce ". Il prendra fin le 27 août prochain, avec l'adoption de la future Stratégie postale mondiale et le renouvellement des instances de l'UPU pour une période de quatre ans.