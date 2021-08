Angola: Le pays a un nouvel ambassadeur au Tchad

Luanda — António Luvualu de Carvalho est le nouvel ambassadeur non-résident d'Angola au Tchad depuis ce lundi, après avoir présenté, à Ndjamena, ses lettres de créance au Président du Conseil militaire de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Deby.

L'Angola et le Tchad, ayant des relations bilatérales jugées bonnes, ont signé, le 15 avril 2014, à Luanda, des instruments juridiques et de coopération, à savoir l'Accord général de coopération, portant la Commission de coopération bilatérale et le Mémorandum d'accord sur les consultations politiques régulières.

António Luvualu de Carvalho réside en République de Guinée équatoriale.

Ces dernières années, les secteurs de la finance et de l'agriculture ont été les plus dynamiques dans les relations entre les deux pays

En raison du grand potentiel de l'Angola, les autorités tchadiennes entendent élargir le champ de la coopération aux secteurs de l'énergie et de l'eau, des mines, de l'industrie pétrolière, du commerce, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement, des transports, de l'aviation civile, de la science et de la culture.

Les Gouvernements angolais et tchadien sont en contact régulier au plus haut niveau, dont le dernier remonte au 2 juin, lorsque le Président de la République et du Conseil militaire de transition tchadien a effectué une visite de travail en Angola.

En tant que président tournant de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), l'Angola a invité le Tchad à participer aux travaux des différents sommets et mini-sommets sur la paix et la sécurité dans la région, car il s'agit d'un pays stratégique pour les régions d'Afrique centrale et du Sahel.

Le Tchad, comme l'Angola, est membre de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et borde la Libye, au nord, le Soudan (Est), la République centrafricaine (Sud), le Cameroun et le Nigeria (Sud-ouest) et le Niger (Ouest) .