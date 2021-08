Ile Maurice: SC - il faudra obtenir les 5 credits...

Les résultats du School Certificate (SC) seront publiés demain, jeudi 12 août. Des craintes émergent quant à l'obligation aux candidats d'obtenir cinq «credits» pour être promus en grade 12. Cette mesure, annoncée en 2020 et contestée par des responsables de collèges, sera finalement maintenue par les autorités.

«On a tous des craintes sur le niveau des résultats. Les étudiants sont démobilisés et démotivés. Même si les candidats réussissent aux examens du SC, le taux de candidats ayant obtenu les 5 credits risque de chuter», avance Basheer Taleb, président de la Fédération des managers des collèges privés, à la veille de la remise des résultats du SC, le 12 août. Pour lui, moins de candidats décrocheront les 5 credits cette année.«Cette baisse sera d'environ 20 à 30 %», estime-t-il.

Pourquoi ? Il désigne plusieurs facteurs, dont les confinements de 2020 et 2021, les cas positifs au Covid-19 en milieu scolaire, ou encore les cours en ligne qui ne fonctionnent pas à 100 % pour tous. Comme alternative, il suggère que certains étudiants puissent poursuivre avec des sujets au niveau de l'A-Level en l'absence du nombre de credits requis, notamment en étudiant uniquement trois matières principales. Une demande faite au ministère de l'Éducation en 2020 et non agréée, ajoute-t-il.

Or, cette autorité réitère la mise en place de la mesure des 5 credits. D'ailleurs, la considération spéciale de Cambridge International a déjà été appliquée à la correction des épreuves, ce qui rajoute au maintien de ce système, souligne le ministère. Parallèlement, précise Harish Reedoy, président de l'United Deputy Rectors and Rectors Union, des documents du ministère en date du 5 août 2021, focalisés sur les critères pour l'admission en Grade 12, réitèrent la nécessité d'obtenir ces cinq credits. «C'est un règlement qui ne peut pas changer du jour au lendemain. Il faut être juste envers ceux ayant, par exemple, obtenu trois credits et qui doivent reprendre les examens. D'ailleurs, la plupart des recrutements faits par la Public Service Commission exigent cinq credits», indique-t-il.

Depuis l'an dernier, cette décision a suscité des débats et des contestations légales d'établissements privés qui n'ont pas abouti. Face au maintien des cinq credits, certains pédagogues se montrent, sceptiques. «Avec l'examen en Grade 10 suivi du critère des cinq credits, encore plus d'enfants sortent du système éducatif. Au final, une petite poignée pourra continuer au Higher School Certificate (HSC) et même l'université qui est gratuite n'accueillera que ce petit nombre», déclare Munsoo Kurrimbaccus, vice-président de l'Union of Private Secondary Education Employees.

Il cite divers cas de jeunes qui ont gravi les échelons sur le plan social, universitaire et professionnel avec trois credits au SC. Aussi, poursuit-il, il ne faut pas amplifier les barrières au progrès des candidats déjà vulnérables socialement. «Nous rencontrons beaucoup d'étudiants ayant des capacités manuelles et d'autres qui sont des high flyers. Dans le contexte pandémique où les jeunes ont manqué les classes, il faut réfléchir sur leur capacité à obtenir les cinq credits», confie, pour sa part, Clive Anseline, chargé de communication du Service diocésain de l'éducation catholique.

2019 : trois candidats sur 10 obtiennent au moins les 5 credits

À la diffusion des résultats du SC pour la cuvée 2019, 5 518 sur 18 659 «school candidates» ont obtenu le minimum de des 5 «credits» nécessaires pour passer en Grade 12, soit trois candidats sur dix. Hélas, 4 461 candidats n'avaient obtenu aucun «credit» tandis que 1 341 en avaient obtenu quatre et 51 043, six. 1 158 étudiants ont décroché sept; 1 869, huit; 103, neuf; et 4, 10.