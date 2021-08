Sénégal: Coupe du monde de beach soccer Russie 2021 - Les Lions quittent Dakar ce mercredi

Championne d'Afrique, l'équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer va prendre part à la 11ème édition de la coupe du monde Russie 2021. Les Lions se disent prêts à aller jusqu'au bout après avoir reçu le drapeau national hier, mardi 10 août.

En l'absence du ministre des sports, la cérémonie de remise du drapeau s'est tenue dans les locaux de la fédération sénégalaise de football. Matar Bâ était représenté par le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, par ailleurs 2ème vice-président de la FSF. Les Lions vont quitter Dakar pour rallier Moscou ce mercredi matin.

REACTIONS

AUGUSTIN SENGHOR, PRESIDENT DE LA FSF

«Je dirais simplement que nous du coté de la fédération ce qu'on peut vous demander c'est de la constance, de rester ce que vous êtes toujours. Et certainement de faire plus et mieux. Et encore une fois que vous puissiez convaincre les plus sceptiques que sur ses 20 dernières années, vous êtes parmi les meilleures équipes de ce pays au plan international toutes disciplines confondues. Et pour cela, il faut aller en coupe du monde Russie, pour montrer le meilleur visage du football sénégalais. Et nous savons que vous en êtes capable, vous avez la volonté. Et nous savons aussi que vous avez pris l'engagement auprès du Chef de l'Etat. Lui même s'est investi après votre victoire finale pour que cela soit une reconnaissance nationale et il vous appartient aujourd'hui de perpétuer cela. »

AL SEYNI NDIAYE, CAPITAINE DES LIONS

«Depuis le mois de janvier, on se prépare pour la coupe du monde bien vrai qu'on a disputé la coupe d'Afrique entre-temps ici à Saly. Mais comme nous avons l'habitude de le dire, nous avons une dette envers la fédération qui prend soin énormément du Beach Soccer à travers nos préparations et participations aux compétitions. Donc, la balle est dans notre camp. Nous voulons atteindre notre objectif et celui du président de la République. Il a élevé le niveau en nous demandant de disputer la finale et c'est ce que nous comptons faire parce qu'il compte venir en Russie le 29 prochain. »

ABDOULAYE SOW REPRESENTANT DU MINISTRE DES SPORTS

«Je vous apporte le soutien du Chef de l'Etat et ses encouragements, M. Macky Sall qui suit avec un œil particulier votre participation et nourrit beaucoup d'espoirs quant à votre participation pour cette importante compétition. Vous avez su vous maintenir au sommet pendant plusieurs compétitions de façon consécutive et durable. Ce qui est un fait rare en Afrique et dans le monde. Vous avez le potentiel et les atouts nécessaires pour marquer l'histoire du Beach Soccer à Moscou. Votre mission devrait continuer en Russie, vous ne devez pas faillir à votre destin. Vous avez l'opportunité à la face du monde, d'inscrire encore une fois votre parcours en lettre de marbre sur les livres du football mondial».