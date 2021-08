Ile Maurice: Ganesh Chaturthi et Shri Venkateshwara Pooja 2021 - Le Premier ministre préside la première réunion de la Task

communiqué de presse

La fête Ganesh Chaturthi sera célébrée au niveau national le 11 septembre prochain au temple Shri Gajanan Sarasti Mandir de Melrose. Quant à la Shri Venkateshwara Pooja, elle s'étendra sur une période de 38 jours, soit du 08 septembre au 15 octobre. Le Premier ministre a ainsi présidé, cet après-midi, la première réunion ministérielle de la Task Force instituée dans le cadre de ces deux fêtes, à Port-Louis.

Plusieurs représentants d'institutions gouvernementales et d'associations socioculturelles étaient présents pour discuter et partager leurs propositions quant à l'avènement de ces fêtes. Le but de la rencontre est d'assurer que celles-ci se déroulent dans les meilleures conditions possibles face à la crise sanitaire.

Dans une déclaration, le Premier ministre a rassuré les représentants socioculturels que le gouvernement prendra en considération, dans la mesure du possible, la majorité des leurs propositions ainsi que les dispositions nécessaires pour le bon déroulement des deux fêtes. Il a également souligné l'importance d'adhérer aux protocoles sanitaires stricts mis en place à la suite de la pandémie de COVID-19.

M. Pravind Kumar Jugnauth a aussi exprimé sa gratitude aux associations socioculturelles pour leur collaboration pendant la période de confinement et leur a lancé un appel pour sensibiliser les différents segments de la population au respect des protocoles sanitaires lors des célébrations du Ganesh Chaturthi et de la Shri Venkateshwara Pooja.

Il a tenu à rappeler que les célébrations seront différentes de celles des années précédentes, tout en soulignant que le nombre de dévots autorisés à assister aux prières est de cinquante. L'application MoRendezVous est mise à la disposition du public pour programmer les prières de manière plus pratique et efficace, tout en respectant le protocole sanitaire COVID-19.

Le vice-Premier ministre, ministre des Collectivités locales et de la Gestion des risques de catastrophe, Dr Mohammad Anwar Husnoo, le ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck, ainsi que d'autres ministres, étaient présents à la réunion.