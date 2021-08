Madagascar: Politiques publiques - Un guide pour mieux évaluer l'Exécutif

Une réunion de travail en vue de la validation d'un guide simplifié de collaboration de la Commission de l'évaluation de la politique publique de l'Assemblée nationale et de la Cour des Comptes a été organisée dernièrement à Antananarivo par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (BPF) et le Pnud.

APRÈS les ateliers de renforcement de capacité des techniciens de la Commission de l'évaluation de la politique publique de l'Assemblée nationale, cette réunion de travail a eu pour but de renforcer la collaboration entre la Cour des Comptes et la Commission dans les travaux de suivi et d'évaluation, et également pour la préparation des missions entre les deux entités, travaux qui sont prévus être effectifs à partir de ce second semestre de l'année 2021.

L'établissement d'un guide de collaboration et la mise en place d'un agenda des missions de suivi ont été établis à l'issue de cette réunion. Selon les explications fournies par Tsimbazaza, ce guide servira d'outil aux parlementaires sur les activités que devront mener conjointement la Cour des Comptes et la Commission d'évaluation de la politique publique dans le cadre de contrôle de l'action du gouvernement. Car c'est un outil à même de dé tailler les démarches d'évaluation, le mode de prise de décision, les moyens matériels et humains ainsi que la validation et la diffusion des résultats des travaux.

Selon un député élu dans la capitale, le guide va être un outil de choix pour assurer le suivi et évaluation des actions de l'Exécutif notamment pour la réalisation des projets financés par les partenaires techniques et financiers, à l'instar des deux accords ratifiés par l'Assemblée nationale ce 6 août. Pour rappel, le premier concerne le Projet de loi du 28 juillet autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement du Projet d'Appui à l'Industrialisation et au Secteur Financier (PAISF), conclu le 12 novembre 2020, entre Madagascar et le Fonds Africain de Développement.

D'un montant de 65 767 385 600 Ariary, ce financement a pour objectif d'apporter un appui au secteur industriel pour que ce secteur soit un moteur de croissance économique. Quatre parcs textiles seront ainsi implantés à Moramanga, Toamasina, Antsirabe et Antsiranana et un Fonds national de développement industriel (FNDI) sera établi pour financer les petites et moyennes entreprises.

Plus exigeants

Le second est le Projet de loi du 28 juillet autorisant la ratification de l'Accord de Prêt relatif au financement du projet « Durabilité du secteur routier à Madagascar (IPF- TRANSPORT) » conclu le 21 juillet 2021 entre la République de Madagascar et l'Association Internationale de Développement (IDA). 200 millions USD sont ainsi prévus pour l'entretien périodique des routes nationales. Les députés, pendant leurs interventions, ont demandé à ce que les responsables au niveau des ministères soient plus exigeants sur la qualité des services des entreprises attributaires des marchés publics, et pour les usagers, le respect des charges règlementaires.

Lors de l'ouverture officielle de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui s'est tenue en mode virtuel ce mardi 03 août 2021, la présidente Christine Razanamahasoa a exigé à ce que l'utilisation des budgets alloués soit transparente et ait un impact réel sur le quotidien des Malagasy.

Le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix a noté pour sa part qu'il accompagne Madagascar afin de rétablir la confiance entre les gouvernants et les citoyens au niveau central et rapprocher l'Etat de la population. C'est dans ce cadre qu'il finance le programme de renforcement de la transparence, de la redevabilité et des institutions anti-corruption (PAC, Bianco, Samifin), dans le respect des principes de l'État de droit, à travers notamment le projet GoudMada-Appui à une gouvernance démocratique à Madagascar.

2021 est une année charnière pour le portefeuille à Madagascar, qui va déposer sa demande de renouvellement de rééligibilité au Fonds cette année. « Le travail accompli par le PBF et ses partenaires est important, mais les défis sont encore nombreux et la pérennisation des dividendes de paix nécessite un engagement et des efforts soutenus, pour une paix durable », a-t-on indiqué.