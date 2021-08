Madagascar: Consommation Atsimo Andrefana - Hausse généralisée des prix

Le détergent de marque « Extra Propre »connait un nouveau prix depuis hier auprès des commerces de Toliara. Le prix des autres produits monte également.

Tout est la faute de la Covid-19. Du moins, ce sont les explications qu'apportent les commerçants approchés hier dans la ville de Toliara. Le détergent « Extra Propre », utilisé par un nombre important de ménages coûte actuellement 250 ariary auprès des épiciers s'il s'achetait encore à 200 ariary mardi dernier. Une hausse de près de 60% chez des commerçants un peu en périphérique tels qu' à Betsingilo, Antsihanaka ou Mangily où ce savon en poudre de 30g coûte 300 ariary. « Je ne peux vous apporter plus d'explications quant au pourquoi de cette hausse mais le carton d'Extra Propre a été acheté à 32600 ariary au lieu de 27500 ariary auparavant. Quand on demande aux grossistes, ils nous répondent que ce sont les importateurs qui ont fait monter le prix » explique Severin, un commerçant au détail au Bazarbe de Toliara. Les autres marques de détergent n'ont pas encore connu une hausse de prix. Du moins, jusqu'à hier. Un importateur explique que certains lots de détergent « Extra Propre » ont été importés de Chine et le prix connait une hausse depuis la source.

LFR

« Le contexte mondial de la pandémie avec le coût de fret qui monte en flèche, le prix de dédouanement et la fébrilité de l'ariary sont à l'origine de la hausse » lance-t-il, sans vouloir donner plus de détails sur ses factures pour justifier cette hausse. Le détergent « Extra propre » est produit à Madagascar depuis le mois de novembre dernier. Ceci, afin de ne pas supporter les taxes d'importation de 30 ariary par sachet de 30g, résultant des mesures de sauvegarde prises par l'Autorité nationale chargée des mesures correctives et commerciales (ANMCC) face au dumping et à l'exportation massive. Seulement, la production locale ne répond pas encore en totalité aux besoins du pays, d'où l'importation auprès de différents fournisseurs chinois. Ces fabricants locaux de détergent en poudre « Extra Propre »font encore venir des matières premières et des poudres chimiques de base de l'extérieur » relate une source. Mais si les produits sont fabriqués localement, les opérateurs ne devraient pas payer des droits additionnels aux matières premières. Dans la Loi de finance rectificative (LFR) de cette année, les mesures commerciales semblent ne pas encore être prises en compte, ces matières premières importées sont considérés comme des produits finis et sont taxées de 20%.

Le riz, l'huile, le sucre... volent

Ce qui pourrait expliquer cette hausse du prix du détergent. Toutefois, jusqu'ici, il n'y a pas encore eu d'importation de matières premières de poudre détergente depuis la nouvelle base de mesures commerciales. Celles d'importer des matières premières qui ne payent pas de droits additionnels et de fabriquer localement afin de réduire les coûts. Le prix des PPN laisse pantois de nombreux consommateurs de Toliara. « Le prix est ainsi. Que peut on y faire » témoigne une jeune maman qui a acheté deux kapoaka de riz stock à 1300 ariary. Le riz stock est le plus abordable en ce moment, acheté à 650 ariary le kapoaka. Le riz « lisa », ou le riz local avec de la brisure, coûte 700 ariary. Le riz importé est proposé à 750 ariary et le riz local, « vary gasy »à 800 ariary.

Ce sont des prix qui n'ont presque pas bougé depuis le mois de février, bon an, mal an. Au 20 juillet dernier, la direction régionale de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat (DRICA) avait annoncé la disponibilité de 40 000t de riz importé. La dernière cargaison arrivée au port de Toliara a été indiquée être moins chère que les précédentes avec 5000 à 10 000 ariary de moins par sac... . Mais le prix sur les étals reste inchangé jusqu'à maintenant.

Marco Tsaradia, député de Madagascar, élu dans le district d'Ampanihy fait appel au ministère en charge du Commerce. Il donne des exemples de prix « injustes» dans les districts de Betioky, Ampanihy et Toliara. Un sac de riz il y a deux jours aurait coûté 94 000 ariary, 97 000 ariary hier et au même jour est monté jusqu'à 100 000 ariary à Toliara. « Il y a au moins quatre importateurs importants à Toliara, qui distribuent auprès des grossistes. Le prix appliqué émane ainsi de ces importateurs car les grossistes gardent les mêmes marges en tenant compte des coûts de transport pour les districts autres que Toliara. Mais parmi ces importateurs, il y a ceux qui imposent leur prix comme ils le veulent, ne considérant pas les prix d'achat, les coûts et les prix de revient » fustige-t-il. Il dénonce par ailleurs la non prise de responsabilité des autorités locales du commerce.

Cours mondial

L'huile de table connait également une hausse. Depuis les deux derniers mois, l'huile cachetée HINA, produite à Toamasina s'achète pas moins de 8800 ariary, si 6500 ariary au premier trimestre. L'usine de production de ce produit est indiquée importer de l'huile brute et effectue le raffinage à Toamasina. L'huile brute est frappée par la hausse du cours mondial, car achetée à 1200 dollars la tonne actuellement si 500 dollars auparavant. Un cours qui se répercute sur les importateurs du monde entier. L'huile en vrac s'achète à 6800-7000 ariary le litre. Le double de son prix d'il y a 4 ans. L'huile tournesol de marque « Lesieur » coûte 13800 ariary la bouteille d'un litre. L'huile d'olive s'achète à partir de 22 000 ariary. Le kilo de la farine connait une hausse de 200 ariary quatre fois en deux ans. De 2200 ariary, il est passé à 2300 puis 2400 puis 2700 et actuellement les épiciers de Toliara vendent le kilo de farine à 2800 ariary. De la farine importée.