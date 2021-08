Madagascar: Commerce - La vente en ligne libéralisée

Des étudiants-chercheurs, Cédric Ranjalahy- Harison Mahery Bryan - Mialitiana Rakotonirina - Aina Andrianina - Ambinintsoa Ranaivosoa - Andrinavalona Randriamasimanana - sollicités à s'y pencher, ont mis en évidence les difficultés inhérentes à cette imposition. Ne serait-ce qu'à cause de la mondialisation où les frontières classiques ont été supplantées par l'intérêt à dimension planétaire. L'étude menée par ces étudiants a abouti à quelques points cardinaux de la réussite d'une telle opération. Délicate s'il en est.

Établissement stable : une notion à réformer et à contextualiser

Pour que l'État malgache dispose du pouvoir d'imposer une société transnationale, il faut que celle-ci ait un établissement stable à Madagascar. Cependant, cette définition conventionnelle de l'établissement stable restreint les possibilités d'application du droit interne. L'adaptation de la notion d'établissement stable dans le contexte du numérique est indispensable voire urgente, plusieurs propositions portent sur la création d'un établissement stable virtuel. L'introduction d'une telle approche et la généralisation à toute l'économie du numérique nécessite un changement à terme du droit international. Dès lors, il est important de renforcer les coopérations régionales comme l'African tax administration forum, ATAF, et internationales dans le but d'uniformiser les dispositifs appliqués à l'économie du numérique.

Adapter équitablement les conventions fiscales futures aux contextes du numérique

L'axe central des questions relatives à la fiscalité du numérique se rapporte aux droits et répartitions du pouvoir d'imposition entre les États. Les négociations des conventions bilatérales doivent prendre le numérique comme une variable déterminante et les discussions doivent s'articuler sur les stratégies d'appréhension des géants du numérique. La multiplication des conventions bilatérales permet d'une certaine manière d'encadrer les effets juridiques de la globalisation mais que cela reste insuffisant sans un accord multilatéral.

Les effets de rétractations de la base imposable s'étendront à toute l'économie

Les techniques d'optimisation usant des failles juridiques et comptables pratiquées par les entreprises se vulgarisent très rapidement. On peut citer l'exemple des tokens ou jetons virtuels pour servir de placement rémunéré et qui, faute de cadre juridique, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou l'Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, IRCM. De plus en plus d'entreprises et particuliers ont recours à ce genre de pratique. Si l'état n'arrive pas à construire un cadre juridique et comptable dédié aux actifs immatériels, cela pourra conduire à une dégradation globale des recettes fiscales.

Technologie et économie numérique

Le système fiscal international n'a pas su s'adapter efficacement au progrès de la technologie. En effet, les impôts sur les sociétés ont été conçus pour une époque où la plupart des entreprises vendaient des biens matériels dans des magasins physiques. Il était facile de suivre le nombre de produits vendus et la taxe générée par les ventes. Avec un bond en avant de quelques décennies, les ventes et les services se sont déplacés en ligne. Parallèlement, les taux d'imposition des sociétés dans le monde ont diminué régulièrement depuis ces 20 dernières années. Amazon par exemple n'a payé aucun impôt fédéral sur le revenu en 2018 malgré un bénéfice de plus de 10 milliards de dollars.

Contribution du numérique à l'économie

Au niveau mondial, l'économie numérique représentait en 2016, 11 500 milliards de dollars, soit 15,5 % du PIB mondial, ce chiffre devrait atteindre 25 % d'ici une décennie. On assiste aujourd'hui à l'émergence d'une société de l'information fondée sur l'économie du savoir. À l'instar de l'économie mauricienne, la transition vers une tertiarisation semble inévitable même en Afrique. Malgré une fracture importante, le numérique progresse à grande vitesse en Afrique subsaharienne où le taux de pénétration d'internet a été multiplié par dix depuis le début de la première décennie 2000. Le numérique qui constitue déjà aujourd'hui un moteur de croissance devrait à terme jouer une place prépondérante dans le développement de l'Afrique.

À l'échelle nationale, le cœur de l'économie du numérique représenterait 3% du PIB et compte pas moins de 3 000 emplois directs. La dernière décennie a vu l'émergence d'un secteur des IT-BPO robuste caractérisé par un marché de niche à forte valeur ajoutée. Les activités des IT-BPO sont principalement axées sur les technologies de l'information, le développement de logiciels et l'intelligence artificielle. Le secteur du numérique est jugé comme étant l'un des plus résilients et attire de plus en plus d'Investissement direct étranger, IDE.

Nouvelle méthode de création de valeur : source de problèmes fiscaux

La façon dont les entreprises numériques créent de la valeur diffère de celle des entreprises traditionnelles. Les géants du numérique, connus sous le sigle GAFAM (regroupant Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) tirent, pour la plupart, de la valeur par l'exploitation des données fournies par leurs utilisateurs qu'ils revendent à des entreprises de ventes de biens et de services. Cela leur permet de mettre en place des espaces publicitaires ciblés sur leurs sites et leurs plateformes. Il est dès lors difficile de suivre les flux monétaires et de déduire la taxe adéquate devant être générée. S'ajoute à cela la non-localisation des activités : les entreprises du numérique proposent des services à distance par l'intermédiaire d'internet. Leur localisation est dès lors complexe. Il est facile pour une entreprise numérique de déclarer ses activités dans les pays où la réglementation est la plus avantageuse. Cette même note met en évidence une conséquence importante : l'érosion de la base d'imposition, la croissance des entreprises du numérique s'opère notamment par la captation de parts de marchés sur les secteurs traditionnels, privant ainsi l'État de revenus fiscaux acquittés par ces secteurs.