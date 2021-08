Madagascar: Ankililoaky - Toliara II - Les bandits ciblent les panneaux solaires

Trois habitations de la commune d'Ankililoaky ont été la cible des larrons samedi dernier. Vers 19 heures, ils ont attaqué la demeure d'un salarié d'un organisme national de protection de l'environnement, s'emparant de panneaux solaires, de batteries, de convertisseurs, d'un téléviseur à écran plat et des téléphones portables des membres de la famille. Ils ont utilisé des armes à feu artisanales.

« Une des victimes a sonné la cloche après le départ des malfrats. Un signal pour les habitants d'Ankililoaky en cas de vol ou d'attaque. Les quatre voleurs ne sont pas allés loin, se heurtant avec des Jama (défense villageoise) au nord, vers la sortie d'Ankililoaky » raconte un habitant.

Un des bandits aurait ouvert le feu mais n'a atteint aucun défenseur du village. En revanche, l'un des voleurs a été frappé avec un sabre par un des défenseurs et en est mort. Deux bandits ont été appréhendés mais un troisième a pu fuir avec le téléviseur à écran plat. Avant que les cambrioleurs ne rencontrent les défenseurs du village, ils ont tenté d'attaquer un petit commerce d'intrants et de pesticides en essayant de défoncer le portail et les portes. N'ayant pas réussi à y pénétrer, ils ont forcé un autre portail d'un commerce voisin possédant aussi des panneaux solaires.

Les voleurs habitent le fokontany de Nosimbato et l'affaire a été ramenée du côté du Dinabe, le pacte communautaire local. Ankililoaky, un des greniers à riz de la région Atsimo Andrefana n'est pas encore alimenté en électricité. Les panneaux solaires constituent la proie préférée des voleurs qui sillonnent les ruelles et les fokontany dans la journée pour détecter leurs victimes potentielles. Ils volent également les petits panneaux pour boomer et téléphones portables.