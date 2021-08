Madagascar: Atsimo Andrefana - Des bavures policières et des exactions dénoncées

Des familles se disant victimes de racket de gendarmes et d'abus perpétrés par des policiers ont recours aux médias pour faire connaître leur lutte quotidienne contre l'insécurité au fin fond de la brousse dans la région Atsimo Andrefana. Les aléas de l'enclavement pèsent lourdement.

Pour une affaire de pastèques, une personne a trouvé la mort et trois autres ont été blessées. Avant-hier, un individu se prononçant comme assistant parlementaire d'un sénateur se présente pour que la presse de Toliara vienne rencontrer Faravelo, adjoint du chef de fokontany d'Ambatonaory, commune rurale d'Ampanihy. Ce dernier a été blessé par balle sur la jambe et a du mal à se déplacer. L'adjoint du fokontany raconte alors ce qui lui était arrivé le 4 juillet dernier. Son petit-fils aurait pris des épluchures de pastèques provenant d'une plantation appartenant à un habitant du fokontany d'Ambatonaory. Des restes d'épluchures que le petit-fils croyait comme n'étant plus comestibles ni utilisables et donc bons à donner aux bovidés.

Le propriétaire de la plantation a pris cet acte comme étant du vol et s'était adressé au père de l'enfant qui se trouve être l'adjoint au chef du fokontany d'Ambatonaory. «L'habitant m'a demandé 300 000 ariary et une chèvre pour compenser ce vol d'épluchures de pastèques, ce que je n'ai pas accepté, jugeant l'amende inconcevable par rapport au délit » explique Faravelo. Le propriétaire de la plantation s'est alors déplacé à Ampanihy, à 40km de là pour porter l'affaire devant la gendarmerie. Les gendarmes auraient alors proposé de régler l'affaire entre les deux antagonistes ou au niveau du chef fokontany. Le poursuivant s'est tourné vers le commissariat de police d'Ampanihy, n'ayant pas eu gain de cause auprès des gendarmes.

Hôpital de Toliara

Trois éléments de la police ont été envoyés en service commandé. L'adjoint du chef du fokontany raconte que ces élémentsétaient venus à sa porte à 1 heure du matin. « Ils ont tambouriné ma porte en me disant de sortir à 1h du matin. Il n'y eut pas de mandat d'arrestation ni aucun document du genre.Je n'ai pas ouvert de suite car j'ai dit que j'allais m'habiller mais ils ont rappliqué en disant qu'ils ne peuvent pas attendre que je m'habille. Quand j'ai ouvert, ils ont tout de suite tiré sur ma jambe. Mes enfants, entre temps se sont levés, sont sortis et ont été criblés des balles également. L'un a reçu une balle sur la cuisse, un autre à l'épaule et mon autre fils a reçu une balle en plein cœur et en est décédé» poursuit Faravelo. « Ayant constaté qu'il y eut mort d'homme, les trois policiers se sont enfuis » explique-t-il encore « laissant un mort et des blessés». Selon toujours l'adjoint du chef fokontany, ils se sont alors rendus à Ampanihy, pour demander des explications au commissaire de police. Celui ci avait proposé d'envoyer les blessés à Toliara pour se faire soigner et aurait offert trois zébus. Ce que la famille n'a pas accepté. Les blessés étaient soignés à l'hôpital be de Toliara mais Faravelo souligne qu'il a dépensé personnellement 1 500 000 ariary car les policiers auraient juste ramené les blessés à Toliara mais n'ont pas pris en charge les frais afférents aux soins.

Objet tranchant

La personne décédée n'est toujours pas enterrée à ce jour, mais attend le retour de Faravelo qui a été transféré à Toliara depuis le 7 juillet 2021. « Nous sommes allés nous plaindre auprès du directeur régional de la Police à Toliara qui nous a entendus. Il y a eu mort d'homme et des blessés, et l'affaire ne devrait pas se terminer ainsi en queue de poisson. Nous attendons que justice soit faite et nous attendrons» ajoute la famille de Faravelo qui a emmené les douilles des armes utilisées cette nuit-là. Le directeur régional de la Sécurité Publique d'Atsimo Andrefana, le commissaire divisionnaire Willy Martial Ranoarison, confirme les faits sans pour autant valider les deux versions, celle de ses éléments d'Ampanihy et celle de Faravelo. « J'ai fait venir les trois policiers ainsi que le commissaire d'Ampanihy car je n'ai pas voulu entendre un seul son de cloche. Les policiers déclarent être venus chez Faravelo à 6h du matin et non à une heure du matin. Faravelo a tardé à ouvrir la porte et a eu le temps de faire venir d'autres habitants du fokontany, outre ses fils qui étaient déjà à la maison. Les policiers racontent que l'un des enfants de Faravelo a pris de force l'un des fusils des policiers lorsque ces derniers ont procédé à la sommation en voyant de nombreuses personnes menaçantes. Le Mas 36 était alors tourné vers les policiers qui ont préféré quitter les lieux vu le nombre important d'individus en face. Par ailleurs, les policiers me disent que si la balle a atteint le fils qui est décédé, pourquoi, ce dernier n'a pas chuté au moment du tir car les policiers disent ne pas avoir vu quelqu'un mourir » explique le directeur régional de la Sécurité publique d'Atsimo Andrefana. Toutefois, un médecin médico-légal d'Ampanihy a été dépêché a Ambatonaory et avait émis dans son rapport que l'individu a été tué par un objet tranchant et non par une balle. D'autres enquêtes sont indiquées être en cours pour élucider les faits. « Si les éléments de la police se retrouvent en tort, la loi leur sera appliquée», ajoute le directeur.

Questions en suspens :

- L'adjoint du chef de fokontany est indiqué par son poursuivant comme un antisocial et que tout le fokontany est contre lui. Faravelo dit le contraire et dénonce son détracteur comme étant plutôt un « individualiste invivable ». Qui a raison ?

- Les policiers sont venus chercher Faravelo et son petit-fils à une heure ou à six heures du matin ?

- Pourquoi Faravelo et ses fils ont-t-ils reçu des balles si c'étaient des tirs de sommation ou des tirs en l'air ? Et pourquoi faire une sommation lors d'une simple arrestation ?

- Qui a utilisé un objet tranchant sur le fils de Faravelo qui est décédé ? Comment est-il mort réellement ?

- Les policiers pouvaient-ils voir dans le noir pour confirmer qu'il n'y a pas eu de mort s'ils étaient venus à une heure du matin ?

- Quelle a été réellement la situation pour que les policiers fassent usage de leurs armes, dont cinq douilles sont entre les mains de la famille de Faravelo ?

- Pourquoi les policiers sont-ils partis sans Faravelo et le petit-fils « voleur' d'épluchures de pastèques » ?

- Quel est le rôle du propriétaire de la plantation de pastèques lors de ces tirs ou éventuels échanges de tir ?