Madagascar: Concert - Tovo J'hay retrouve la scène avec « Tia Mozika »

Toujours aussi fringant et charmeur par sa voix suave, voilà près de deux décennies maintenant que Tovo J'hay nous envoûte par sa musique. Il nous revient pour un concert exceptionnel ce week-end.

Si vous aimez la bonne musique, j'adorerai chanter à vos côtés » nous chanta-t-il dans l'un de ses plus grands tubes intitulé « Raha tia mozika ». Depuis, l'homme semble ne pas avoir pris une ride, tandis que ses chansons continuent de nous ravir. Dans le paysage musical malgache, Tovo J'hay s'est toujours démarqué par ses ballades romantiques à la fois mélodieuses et chaleureuses. Discret de nature, arborant toujours une paire de lunettes noires, il a su conquérir le cœur de toute une génération par sa musique. Qu'elles soient également poétiques ou même festives, les chansons de Tovo J'hay s'affirment comme de grands classiques de la variété malgache. Sans aucun doute l'une des coqueluches du public dans les années 2000, le chanteur n'a définitivement pas perdu de sa verve et de son charme.

Véritable crooner à sa manière, il excelle dans le registre de la soul, tout comme il sait aussi animer la scène par son dynamisme. C'est donc bien entouré, avec Original Events à l'organisation, que Tovo J'hay nous revient pour un événement inédit de sa part ce 15 août à partir de 15h au Karibotel Domaine Manerinerina à Ambohibao.

Convivialité

« L'attente fut longue, mais elle en valait la peine. J'ai plus que hâte de retrouver à nouveau le public pour s'émerveiller ensemble à travers mes chansons qu'il apprécie tant, mais aussi de belles nouveautés de ma part » confie Tovo J'hay.

À ses débuts, Tovo J'hay fait partie intégrante de cette génération d'artistes qui ont su insuffler un souffle nouveau à la scène musicale nationale. De « Satry foana » à « Teny mamy », il enflamme alors le cœur du public aussi bien par son énergie que la poésie de chacune de ses chansons. Original Events a ainsi tenu à raviver la flamme nostalgique de ses inconditionnels en proposant à ses côtés un concert à la hauteur de son talent. Tovo J'hay de souligner « Chanter en plein air me permet de pouvoir profiter de cette convivialité avec le public. Le concert durera trois bonnes heures durant lesquelles je me ferai ainsi plaisir en allant à la rencontre de mes fans ».

Le répertoire de ce concert vous promet ainsi une bonne dose de nostalgie en revisitant aux côtés du chanteur ces œuvres qui ont forgé sa notoriété. Cependant, étant fidèle à lui-même, Tovo J'hay met un point d'honneur à continuellement séduire son public. La preuve son tout dernier morceau sobrement intitulé « D'efa tia », dont le clip est sorti il y a tout juste une semaine. Une nouvelle ode à l'amour de sa part, sur laquelle les couples présents au Karibotel Domaine Manerinerina se plairont à danser. En outre, il sera également bien entouré tout au long de ce rendez-vous. Notamment avec Safidy, l'une des chanteuses du groupe Isa, Roa, Telo d'un côté et Sarah Koloina, l'atout charme du Tana Group et proche collaboratrice de Tovo J'hay de l'autre. Fans du chanteur, hâtez-vous donc et marquez vos agendas !