Sahara Occidental: L'APLS mène de nouvelles attaques contre les forces d'occupation marocaines

BIR LAHLOU (Territoires sahraouis libérés) - Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'armée d'occupation marocaine, le long du mur de la honte, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense.

Selon le 272e communiqué relayé par l'Agence de presse sahraouie (SPS), "les unités de l'APLS ont visé lundi les forces d'occupation marocaines avec des bombardements violents et ciblés, dans la région de Fedrat Temat, au nord d'Akedjkal Tirs, et celles d'Abrouk et de Fedrat El Mers relevant du secteur de Haouza".

"Des unités de l'armée sahraouie ont également bombardé les positions des forces de l'occupation marocaine dans la région de Ross Ben Amira dans le secteur de Farsia et la région Adim Oum Ledjloud relevant du secteur d'Aousserd", ajoute la même source.

Lundi, des détachements avancés de l'APLS ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'armée d'occupation marocaine dans les secteurs de Smara, Aousserd et Mahbes.

Ces bombardements ont également ciblé d'autres régions dans le secteur de Mahbes dont Akouira Ould Ablal, Ross Sebti, Sebkhat Tnouchad et Abirat Tnouchad, et Aadim Oum Edjloud dans le secteur d'Aousserd, ainsi que celles de Fadrat El Bir et Akrara Achdida dans le secteur de Farsia.

Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles, le long du mur de la honte, conclut le communiqué.