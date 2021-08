Madagascar: Santé et sécurité au travail - Renforcement de capacité du personnel des services de santé dédiés aux entreprises

Conscient du défi que représente la prévention des maladies dans le monde du travail, l'OSTIE s'est donné pour tâches d'informer et de renforcer les capacités des acteurs nationaux engagés dans la promotion de la sécurité et de la santé au travail.

Permettre aux services médicaux dédiés aux entreprises de délivrer les meilleurs soins aux travailleurs affiliés. Tel est, entre autres, l'objectif du projet Intérêt National Prioritaire (INP) lancé par l'Organisation Sanitaire Tananarivienne Inter Entreprise (OSTIE) en partenariat avec le Fonds Malgache de Formation Professionnelle (FMFP), l'Agence Française de Développement et l'Union Européenne. Le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle ainsi que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique sont actuellement parties prenantes à ce projet qui tourne autour du renforcement de capacité du personnel des établissements de santé au service des entreprises. Plus particulièrement sur les maladies émergentes et chroniques, les bases de la sécurité et de la santé au travail ainsi que la capitalisation des pratiques de gestion de la pandémie de Covid-19.

750 médecins

Le lancement de la série de formation sur ce projet a eu lieu hier à l'Hôtel Ibis. Les séminaires qui sont destinés à 750 médecins dans les villes d'Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa et Antsirabe dureront 4 mois. Grâce aux formations dispensées à travers plusieurs modules, les responsables des établissements et tous les préposés de santé sauront adopter les réflexes et les préceptes de la sécurité et de la santé au travail afin d'améliorer leur quotidien professionnel. Ils doivent notamment être en mesure d'analyser les causes et les facteurs aggravants, avoir la capacité de concevoir les procédures de veille, être capable de distinguer les différentes méthodes de traitements des maladies chroniques et non transmissibles, connaître et appliquer les méthodes de soutien psychologiques des maladies, maîtriser le management de la sécurité et de la santé au travail... ... Ces services pourront aussi prodiguer des actions de prévention et de sensibilisation afin de limiter les accidents de travail et maladies professionnelles, ainsi que les infections liées aux pandémies. Le projet est financé à hauteur de 300 millions d'ariary.