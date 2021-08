Madagascar: Football-Ligue des Mentions - « Gestion et Sciences de la terre » cartonne !

l'Equipe de STE atomise la Science du Tourisme.

L'équipe de la mention Gestion et Sciences de la Terre et de l'Environnement a frappé fort d'entrée au Sport-U inter mention de football, hier, sur le grand terrain d'Ankatso.

C'est parti ! Le coup d'envoi est lancé pour la première édition du sport universitaire de football baptisée « Ligue des Mentions 2021 ». La première journée d'hier sur le terrain d'Ankatso a été marquée par la nette domination de l'équipe de gestion et celle de sciences de la terre et de l'environnement. Lors du match inaugural, la formation de STE a été sans pitié vis-à-vis des touristes pour l'entame de sa campagne de matches des poules. La bande à Félicien n'a fait qu'une bouchée de la mention sciences du tourisme sur un large score de 9 à 1.

Auteur d'un quadruplé, Tiana a ouvert le bal à la 19e minute, puis Tsihory a doublé la mise à la 39e minute. Le score était de 2 à 0 à la fin de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, les touristes ont cruellement manqué d'inspiration devant le but. Charlot et ses coéquipiers ont profité de cette occasion. Ils ont enchaîné sept buts à deux minutes d'intervalle chacun. Olivier a bouclé ce festival de but à la 61e minute. Rova, Parany et Aina n'avaient plus d'espoir de renverser la tendance. Pourtant, ils ont pu réduire l'écart sur un but de Henrique à la 76e minute.

Lors du second match, l'équipe de la gestion a aussi infligé une lourde défaite à une autre équipe de la faculté des Lettres, l'étude hispanique par 4 à 0. En effet, les gestionnaires n'ont pas connu le moindre problème pour venir à bout de leur adversaire. Ils ont livré une belle prestation et ont dominé la rencontre d'un bout à l'autre, alors que les Espagnols, eux, se sont montrés trop faibles, défensivement parlant. Pourtant la rencontre était encore équilibrée avant la pause. Le premier but est survenu sur une frappe d'Anthonio à la 11e minute. Il a fallu attendre la 49e minute pour doubler la mise grâce à un but marqué par Thierry. Devant leur adversaire impuissant, Miora a ajouté un troisième pion à la 61e minute, avant que Patrick en complète avec le quatrième à la 70e.

Ce tournoi rassemblera 36 équipes dont 32 masculines et 4 féminines, issues de différentes mentions de l'Université d'Antananarivo. Chez les hommes, les licenciés sont autorisés à jouer à condition qu'ils soient des étudiants d'Ankatso. Réparties dans huit poules de quatre équipes, la phase des éliminatoires se poursuivent tous les mardis, jeudis et mercredis. La grande finale est prévue dans quatre mois. La championne disputera un match triangulaire face à l'équipe championne de l'Université de Soavinandriana et celle d'Antsirabe.

« Cette édition sera hors du commun par rapport à tant d'autres précédemment. Elle servira à détecter les joueurs qui constitueront l'équipe de l'Université d'Antananarivo pour le rendez-vous fédéral. La championne remportera un zébu, outre le trophée et les médailles. Il y aura aussi les médailles de distinctions individuelles », a fait savoir Souleman Ibrahim Andriamandimby, directeur de l'Office des Sports de l'Université d'Ambohitsaina.