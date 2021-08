Madagascar: Football - Disciples FC plie mais ne rompt pas

La CSDFC va opérer des changements en profondeur en commençant par ne garder que le nom : Disciples FC, à la prochaine saison.

Finale perdue pour la CNaPS Sport Disciples FC, dimanche dernier au Stadium Barikadimy. Une issue rendue possible par certains joueurs incroyablement maladroits au point de gâcher des occasions pourtant nettes pour prendre les devants sur le Centre de Formation de Football Andoharanofotsy.

C'était pourtant bien parti pour cette équipe de Betafo, mais elle a dominé sans avoir pu marquer.

Andofetra irréprochable. Du coup, le reste prend l'allure d'un déjà vu au point de justifier le mot d'ordre du numéro Un de la Commune d'Andoharanofotsy lorsque Tota disait » Que le maire gagne « . Ce dernier n'avait nullement besoin, à la mi-temps, de mettre la pression sur l'arbitre Andofetra Rakotojaona, pourtant irréprochable. Et le CFFA a finalement gagné même sans convaincre car pour espérer réaliser une meilleure aventure africaine, il lui faut encore renforcer ses lignes. En attendant, c'est le Disciples FC qui abonde dans ce sens.

Le président Rija Andriamiariniriantsoa entend se lancer dans une restructuration en profondeur pour répondre à l'attente de ce public de Betafo qui s'est déplacé en force, à bord de trois Sprinters, dans la capitale du Betsimisaraka avec tous les sacrifices que cela engendre. Mais quand on aime, on n'hésite pas à investir. Et ce beau début de Disciples FC ouvre une nouvelle ère pour le football du Vakinankaratra.

Un élève, une brique. » Nous espérons que Disciples FC pourra maintenant recevoir ses matchs de Pro League à Betafo « , confie encore le président du club, bien décidé à tout mettre en œuvre pour y parvenir. Et de poursuivre que si seule la clôture pose problème, le club et le député Lova Fiarovana déclencheront l'opération » un élève, une brique » pour sa construction.

Dans la foulée, Disciples FC va entamer une vaste opération de détection pour renforcer ses lignes et s'organiser à ne retenir que ceux qui veulent vraiment mouiller leurs maillots pour l'honneur de toute une ville voire de toute une région.

En un mot, il s'agit surtout de raviver un sentiment d'appartenance pour ne pas devoir assister à cette démission du milieu de terrain à l'origine de la montée en puissance du CFFA. Les pertes de balle dans ce domaine précis de Tojo Kely ou encore la blessure imaginaire de Mando, coupable des passes à l'adversaire, ont précipité la défaite de la CSDFC. Et quand le meneur Rija Rasoanaivo « se disait malade » tout en refusant l'aide du médecin de service pour ne pas rentrer sur le terrain, on aurait tendance à croire que les dés étaient pipés. Et c'est tout simplement dommage.