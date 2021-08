Madagascar: Projet CASEF - Début d'émission massive de certificats fonciers pour le district d'Andapa

La création d'une banque de données agricoles et l'émission de 2 millions de certificats fonciers figurent parmi les objectifs du projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière), fruit du partenariat entre le MATP et le MAEP.

La sécurisation foncière favorise les investissements et les activités économiques productives. C'est ce qu'a soutenu Laza Raharo Andriamanjato, directeur des Domaines et de la Propriété Foncière, lors du lancement officiel de la mise en œuvre du projet CASEF, pour le district d'Andapa, région SAVA. C'était à l'hôtel Besanga que la délégation officielle a annoncé que ce district figure désormais parmi les bénéficiaires des 2 millions de certificats fonciers à émettre, dans le cadre du projet.

Ainsi, 14 communes du district d'Andapa sont concernées par les appuis, l'émission de certificats fonciers, la création de Bureaux fonciers (BIF), la mise en place du PLOF (Plan local d'occupation foncière) et l'octroi de matériels et équipements. D'après les informations, les communes Ambalamanasy II, Ambodiangezoka, Ambodimanga I, Andapa, Andranomena, Ankiakabd Nord, Bealampona, Belaoka Marovato, Betsakotsako, Marovato, Matsohely, Tanandava, Ambodidivaina et Andasibe Kobahina sont les zones bénéficiaires de ce projet du MATP (Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics) et du MAEP (Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche).

Solutions. L'émission de 2 millions de certificats fonciers est l'objectif le plus ambitieux, pour la sécurisation foncière, selon le directeur Laza Raharo Andriamanjato. Menée dans le cadre du projet CASEF, celle-ci entre dans le cadre de la politique de développement initiée par l'Etat. « Les litiges fonciers constituent, de nos jours, des problèmes habituels qu'il faut résoudre une bonne fois pour toute. Outre le nombre important des certificats à émettre, il faut garantir la qualité car la sécurisation foncière favorise les activités productives, les investissements, etc. Andapa dispose d'un fort potentiel économique. Ce projet devrait donc générer d'importantes améliorations », a soutenu le directeur des Domaines et de la Propriété Foncière au sein du MATP, lors de la cérémonie de lancement.

D'après ses dires, les actions des Services des domaines et topographiques et celles des BIF sont complémentaires. Pour soutenir ces propos, il a cité le PLOF produit par les Services Topographiques, utilisé par les BIF. « Les deux entités doivent donc travailler ensemble avec harmonie car les objectifs à atteindre sont énormes. En outre, les responsables auprès des communes doivent suivre des formations pour améliorer la maîtrise du secteur foncier », a-t-il ajouté. A noter que le projet CASEF apporte également un appui au FTM, pour la mise en place de points géodésiques dans plusieurs régions, à partir de données satellites. Pour la SAVA, Diana, Sofia et Boeny, ceux-ci sont déjà en place. Selon le MATP, la sécurisation foncière fait partie des droits fondamentaux, permettant aux propriétaires fonciers de mener leurs activités en toute tranquillité et de pouvoir initier des projets à long terme, en toute tranquillité.