Madagascar: Concours photographique - La promotion du patrimoine culturel malgache dans l'objectif

Les deux associations Harena Madagasikara et Harena France organisent un concours photographique sur le thème : Patrimoine culturel Malagasy en péril, du 5 août au 05 octobre 2021. La participation est gratuite et ouverte aux photographes amateurs.

L'objectif est bien évidemment de mettre en valeur la qualité exceptionnelle du patrimoine culturel malgache, en vue de favoriser sa sauvegarde et d'attirer l'attention sur les périls qu'il encourt. À noter qu'ici, le patrimoine se décline en deux catégories ; en premier, le patrimoine culturel matériel qui compte les monuments, les groupes de bâtiments et les sites ; et en second, le patrimoine culturel immatériel qui peut désigner les traditions, les arts de la scène, les pratiques sociales, les connaissances ou bien encore l'artisanat traditionnel.

Chaque cliché est à expédier par courrier électronique et en version papier par voie postale au comité d'organisation au plus tard le 5 octobre 2021. Ils doivent être au format JPG avec une résolution supérieure ou égale à 300 dpi et avec une dimension de 2000 x 3000 pixels. À noter que les photographes professionnels n'ont pas le droit de participer à ce concours. Les trois meilleures photos seront récompensées à l'issue de la décision finale du jury.