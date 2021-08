São Tomé and Príncipe/Congo-Kinshasa: CDM U20 féminin 2022 - La RDC marche sur Sao Tomé-et-Principe

C'est par une large victoire que les Léopards dames U20 football ont démarré les éliminatoires de la Coupe du monde féminine de moins de 20 ans, prévue au Costa Rica en 2022.

MmLes Léopards dames football U20 ont idéalement débuté les éliminatoires de la Coupe du monde (CDM) de la catégorie prévue au Costa Rica en 2022. Les joueuses du nouveau sélectionneur Andy Magloire Futila ont écrasé, le 10 août 2021 au stade TP Mazembe de Lubumbashi, les jeunes dames de Sao Tomé-et- Principe, par cinq buts à un, en match aller du premier tour de ces éliminatoires. Mawete Luvwezo a ouvert la marque à la 27e minute, concrétisant une nette domination des jeunes Congolaises dans le premier quart d'heure de la partie. Mais les Os verde Amarelos ont égalisé à la 53e minute par le biais d'Ana Cassandra, reprenant un corner de Milena.

Ce but égalisateur a sonné une sorte de réveil des pouliches d'Andy Magloire Futila. Virevoltante depuis la première période avec une frappe sur la barre transversale à la deuxième minute de la partie, Ememiya Mafuta a inscrit le deuxième but à la 64e minute. Mawete Luvwezu est revenue à la charge pour porter le score à trois buts à un, signant du coup un doublé. Ememiya Mafuta a lui aussi signé un doublé, avec une réalisation à la 70e minute. Olga Tshilombo a inscrit le cinquième but des Léopards dames U20 à la 85e minute. Donc dans un intervalle de vingt minutes, les pouliches d'Andy Magloire Futila ont passé quatre buts aux joueuses du Sao Tomé -et-Principe.

Réagissant sur la prestation de facture de ses joueuses, le sélectionneur Andy Magloire Mfutila a déclaré : « Nous avons posé le jeu, l'esprit de créativité était également là. C'est vrai qu'en seconde mi-temps, elles ont été maîtresses du jeu, mais on a fait le dur en marquant d'autres buts. Olga Tshilombo, auteure d'un doublé ndlr), ne s'est jamais entraînée avec nous, à l'image d'autres filles qui viennent de la Turquie, c'est pourquoi elles n'avaient pas les mêmes vertus collectives avec les autres. Mais je crois qu'on va toutes les récupérer et on pourra parfaire cette connexion ».

A moins d'une catastrophe au match retour, les jeunes congolaises vont se hisser au tour suivant. Et les prochaines adversaires, ce seront les Lionnes indomptables du Cameroun qui ont été exemptées du premier tour.