Angola: Endiama Mining récupère trois mines de diamants

Dundo (Angola) — L'Endiama Mining, la société responsable des opérations minières de l'Endiama EP, développe des travaux de récupération des mines de diamants de Luchimba, Sangamina et Luembe, dans les municipalités de Lucapa et Cambulo, dans la province de Lunda Norte, a informé mardi, le directeur général Pedro Cabral.

S'adressant à la presse, en marge de la réunion de bilan du sous-secteur diamantaire, qui se tient dans la ville de Dundo, Pedro Galiano a déclaré qu'il s'agit de projets qui étaient auparavant explorés par la dissoute Diamang, dans les années 70.

Dans le projet Luchimba, situé à Lucapa, les travaux d'évaluation, d'interprétation de données, d'informations géologiques anciennes, de réouverture d'accès, d'identification de blocs, de zones de travaux menés à l'époque par la Diamang sont en cours de développement.

Sans avancer les investissements financiers qui sont en cours, il a indiqué qu'en parallèle, un travail de fond est en cours pour définir le montant budgétaire approprié, qui permettra la revalorisation des réserves ainsi que la mise en place d'une station de lavage de prétraitement et la centrale de choix pour la manipulation des échantillons à prélever.

Il a dit que d'ici un an les résultats des échantillons seront connus et ensuite l'étude de faisabilité économique sera développée pour le début de l'exploration et de la production du projet.

Concernant la kimberlite Sangamina, également située dans la municipalité de Lucapa, il a indiqué que des travaux de forage et d'échantillonnage étaient en cours pour évaluer la qualité des diamants et préparer par la suite l'étude de faisabilité économique de son exploitation, également dans un délai d'un an.

Quant au projet Luembe, situé dans la municipalité de Cambulo, des travaux sont en cours pour rouvrir les routes d'accès, identifier les zones exploitées, ainsi que traiter les graviers, pour obtenir des résultats qui permettront d'évaluer la qualité des diamants.

Il a souligné que sur la base de l'obtention des résultats des études géologiques en cours dans le projet Luembe, la société envisage de définir un plan stratégique pour les six prochains mois, mettant en œuvre un modèle de production plus approprié pour cette zone.

Le pays compte actuellement 13 projets miniers en exploitation (Calonda, Chitotolo, Lulu, Lunhinga, Cuango, Catoca, Furi, Uari, Yetwene, Luminas, Mucuanza, Lunhinga et Somiluana). Quatre autres devraient entrer en service prochainement : Tchiegi, Luaxe, Camute.

14 projets sont en prospection : Chinguvo, Dala, Gango, Sequege, Tchafua, Quitapazunzo, Cassanguidi, Lacage, Chitamba, Tchissombo, Mualengue, Mussanja, Sachenda et Banje Angola.