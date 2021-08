Angola: La mine de Lulo facture 34 millions de dollars

Dundo (Angola) — La Société minière de Lulo, située dans la municipalité de Capenda Camulemba, province de Lunda Norte, a facturé 34 millions de dollars américains (21,5 milliards de kwanzas) au premier semestre de l'année en cours, résultant de la production et de la commercialisation de 23 000 carats de diamants.

L'information a été rendue publique mardi par le président du conseil d'administration de cette compagnie, Domingos Machado, en marge de la réunion de bilan du sous-secteur des diamants, qui se tient dans la ville de Dundo, province de Lunda Norte, sous l'orientation du président du conseil d'administration de l'Endiama EP, Ganga Júnior.

Sans avancer les niveaux de production et de facturation pour l'année 2020, le responsable a dit que la mine s'attend à produire d'ici la fin de l'année en cours, environ 46 000 carats de diamants, en raison de l'augmentation des niveaux de production mensuels, qui sont passés de 1 700 à 4 300 carats/mois.

Concernant l'extraction de diamants de plus de 100 carats, sa principale marque, Domingos Machado a indiqué qu'au cours du premier semestre plus de sept pierres ont été extraites et depuis le début de son exploration en 2010, plus de 30 ont été produites.

Les blocs 6 et 8 ont été responsables de la production de 13 des plus de 30 pierres de plus de 100 carats provenant de cette mine, dont le plus gros diamant jamais trouvé en Angola (2016), avec 404,2 carats.

D'autre part, il a informé qu'un investissement de 24 millions de dollars américains dans la mine a été réalisé jusqu'à présent, pour l'acquisition d'équipements, les études géologiques, entre autres.

Il a dit que pour les prochaines années, la mine prévoit d'augmenter les niveaux de production de quatre à six mille carats de diamants par mois.

Action sociale

En ce qui concerne les responsabilités sociales de l'entreprise avec les communautés environnantes, Domingos Machado a informé que l'entreprise a approuvé un budget annuel de 500 000 USD pour la mise en œuvre de projets sociaux, avec une priorité pour les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'énergie.

Il a indiqué qu'un projet d'auto-construction a été récemment approuvé, ce qui profitera aux travailleurs de l'entreprise, ajoutant que l'indication de l'espace par l'administration municipale de Capenda Camulemba est attendue pour le démarrage du projet.

Le projet Lulo, d'une concession de trois mille kilomètres carrés, emploie 434 travailleurs nationaux et étrangers, est exploité dans le cadre d'une association détenue par Endiama (32%), et Lucapa Diamond Company Limited (40%) et l'opérateur Rosas & Petals (28%).