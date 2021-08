Angola: La prospection à Luaxe se termine en 2023

Dundo (Angola) — Les travaux d'études géologico-minières du projet minier de Luaxe, considéré comme l'une des plus grandes kimberlites au monde, commencés en 2014, ne s'achèveront qu'en 2023, a annoncé mardi, à Dundo, province de Lunda Norte, le directeur général de l'Endiama Mining, Pedro Cabral.

S'adressant à la presse, en marge de la réunion de bilan du sous-secteur des diamants, Pedro Cabral a indiqué que les travaux de forage, de conservation, d'entretien des mines, d'extraction et de prélèvement d'échantillons se poursuivent.

Il a ajouté que la kimberlite, située dans la province de Lunda Sul, a déjà été évaluée à une profondeur de 600 mètres et le résultat indique une réserve en termes de minerai d'environ 650 millions de tonnes et 630 millions de carats de diamants.

Il a indiqué que jusqu'à présent, 230 millions de dollars américains ont été investis et qu'au cours des deux prochaines années, un investissement supplémentaire de 150 millions de dollars devrait achever toutes les études.

Il a informé qu'un contrat a été récemment signé pour l'acquisition d'une centrale de traitement pour traiter le matériel de la kimberlite et que des études d'investissement sont en cours en termes d'équipements pour réaliser en 2024 l'exploration et/ou la production définitive de la mine.

Les données d'avril de l'année en cours indiquent qu'environ 1,5 million de carats de diamants ont déjà été extraits, dont 380 devraient être extraits pour la commercialisation primaire. Le prix de vente servira à compléter les études géologiques et minières, à préparer les études de faisabilité et à en savoir plus sur la qualité des diamants de Luaxe.

Luaxe a, à ce jour, 100 travailleurs et, entre autres travaux, 149 puits ont déjà été forés dans la mine, correspondant à 44 000 mètres forés, et plus de 20 millions de mètres cubes de masse minière ont été prélevés pour atteindre la kimberlite.

Avec une extension d'environ 1 195 kilomètres carrés, les actionnaires sont Société minière de Catoca, Endiama et Alrosa. La mine aura une durée de vie de 30 ans.

Si les prévisions s'avèrent exactes, la production maximale de la mine sera de plus de huit millions de carats/an, comparativement aux plus de neuf millions actuellement générés dans tout le pays.