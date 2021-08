Angola: Un ministre angolais prône le renforcement de la coopération avec la Côte d'Ivoire

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Manuel Homem, a souligné ce mardi la nécessité de renforcer les relations bilatérales et la coopération dans le domaine de l'Agriculture et de la Communication sociale entre l'Angola et la Côte d'Ivoire.

Le ministre, qui a effectué une visite de courtoisie à l'Ambassade d'Angola à Abidjan, en marge du 27ième Congrès de l'Union postale universelle (UPU), s'est réuni avec l'ambassadeur André Panzo, ayant plaidé pour le renforcement des relations dans le domaine des de la communication sociale entre l'Angola et d'autres pays d'Afrique.

Manuel Homem, qui représente le Chef de l'Etat angolais au Congrès de l'Union postale universelle (UPU) à Abidjan, a reçu des informations sur le mouvement d'hommes d'affaires ivoiriens qui cherchent l'ambassade d'Angola désireux d'investir dans le pays.

La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de café et de cacao et un important producteur de noix de cajou et de caoutchouc. Le tourisme est aussi l'un de ses points forts de l'économie.

L'Angola compte actuellement une communauté angolaise composée de 90 personnes enregistrées par la mission diplomatique angolaise.