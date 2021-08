Congo-Kinshasa: Cap sur les élections de 2023 - L'AUC veut offrir un deuxième mandat à Félix Tshisekedi

Soutenir la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui assurer un deuxième mandat lors du processus électoral de 2023, c'est l'une de grandes priorités du parti Alliance pour l'Unité du Congo, AUC en sigle. Pour ce faire, ce parti membre de l'Union Sacrée passe déjà à une vitesse supérieure en regroupant ses membres.

La date du mardi 10 août 2021 a été très particulière pour l'Alliance pour l'Unité du Congo (AUC) qui a accueilli monsieur Kalala Tshisekedi Kally, un membre d'honneur du parti. Cet accueil a eu lieu dans la salle de conférence Kabe, située dans la commune de Kinshasa. L'accueil s'en est suivi d'une brève présentation à l'assistance. Monsieur Kalala Tshisekedi Kally s'est dit satisfait de son accueil à l'AUC et de leur engagement à soutenir la vision du Chef de l'Etat jusqu'à sa réélection aux élections prochaines en République Démocratique du Congo.

Elysée Mujinga, Secrétaire Général de l'AUC, a insisté sur la détermination de son parti à accompagner les actions du Chef de l'Etat. Elle a invité les partisans à s'unir comme un seul homme pour mener ensemble ce combat. En perspective des élections de 2023 qui s'annoncent, Mme Elysée Mujinga a sollicité l'implication de tous les militants de son parti de travailler davantage pour réélire à la majorité suprême le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une priorité des priorités du parti.

Avec pour devise: "unité, bonne gouvernance et développement inclusif", l'Alliance pour l'Unité du Congo se retrouve dans le combat mené par Félix Tshisekedi à travers l'Union Sacrée pour la Nation. C'est dans cette même optique que ce parti proche de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social prône aussi bien "l'état de droit" en République Démocratique du Congo en luttant contre les antivaleurs et faciliter la participation au développement de la République.

Selon les explications fournies par le Directeur du Cabinet du SG, maître Jacques Ngunyo, l'Alliance pour l'Unité du Congo a été créée dans la ville de Kinshasa et s'est ensuite rependue sur l'ensemble du territoire congolais. Ce parti prône aussi des valeurs démocratiques, la bonne gouvernance et est membre de l'Union Sacrée. C'est dans ce terme qu'il déclare sa loyauté au Président de la République en le défendant et en relayant aussi les grandes idées et réalisations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.