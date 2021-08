Congo-Kinshasa: Action sur terrain - Patrick Muyaya palpe du doigt les réalités du Renatelsat

Le ministre de la communication et médias, Patrick Muyaya a visité le site de Renatelsat, ce mardi 10 août 2021. L'objectif de cette visite est de se rendre compte de l'état actuel du Réseau National de Télécommunication par Satellite, Renatelsat.

" C'est une visite surprise ici à Renatelsat parceque c'est une entreprise qui est sous ma tutelle. Il fallait voir à quoi ça ressemble car c'est un site historique. Au-delà de rapports que j'ai reçus, je devais moi-même me rendre compte de réalités du terrain. J'ai été assez édifié et il y a possibilité de voir ce qu'il faut faire par rapport à cela", a indiqué le ministre de la communication et médias.

Selon le constat fait par le ministre, ce site quoique utile, n'est pas pleinement opérationnel. A la base, les matériels sont très obsolètes, analogiques alors que nous sommes à l'ère du numérique. Il faut donc travailler pour les rendre plus opérationnels.

Cette visite surprise du ministre Muyaya rentre dans le cadre de la suite de la réunion tenue avec le comité TNT.

"Nous sommes dans une dynamique et il faut une meilleure compréhension de défis du secteur. Le Renatelsat, les gens n'en parlent pas beaucoup et pourtant, c'est grâce à cette entreprise publique que le pays est relié. Et quand la RTNC produit ses programmes, c'est le Renatelsat qui assure la diffusion de ces programmes à l'intérieur du pays. Il va de soi que nous voyons à quoi cela ressemble pour voir dans quelle mesure nous pouvons réajuster sur le plan de la technologie et sur le plan de la connectivité de tout le pays. Avec le numérique, il faut voir si avec Internet, il y a moyen de faire passer les éléments par ces canaux", a expliqué Patrick Muyaya.

De son côté, Félix Mbuma Lita, Directeur Général et Chef de ce Centre a saisi cette occasion pour présenter au ministre de la communication tous les besoins qui se posent dans cette entreprise publique. Il y a notamment le problème des équipements qui doivent être renouvelés. Il se pose aussi un problème de finance pour assurer la mobilité de 40 agents qui travaillent sur ce site.

Que retenir sur le Renatelsat ?

Ayant pour vocation d'être le support de transmission de toutes les entreprises nationales, publiques ou privées, le Renatelsat a une double mission.

D'abord, installer, gérer et développer les réseaux de Télécommunications ainsi que toutes les applications des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

Ensuite, assurer et élargir la couverture audiovisuelle nationale et amener le pays vers la migration numérique ou la Télévision numérique terrestre (TNT).

Il a été créé par un arrêté interministériel n°009/CAB/M-CM/LMO/2015 et CAB/VPM/PTNTIC/TLL/0004/2015 portant création d'un diffuseur public (J.O.RDC., 1er juillet 2015, n° 13, col. 30). Il fut créé, dans le cadre du nouveau paysage audiovisuel congolais adapté à la télévision numérique terrestre, un acteur dénommé diffuseur public.

En sa qualité de diffuseur public, le Renatelsat est un opérateur qui assure, dans le réseau public, la fonction essentielle de la diffusion par le spectre radio électrique et effectue le transport et la distribution des programmes par câble numérisé, par fibre optique, par satellite ou par faisceau hertzien numérique.

Le diffuseur public peut, pour l'accomplissement de sa fonction, conclure des partenariats avec des opérateurs privés agréés par le Gouvernement.