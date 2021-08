Congo-Kinshasa: Vivre dans un milieu assaini - La Fondation Eternel Mon Berger de maman Yvette Mbuyi crée une brigade verte à l'orphelinat Maison de l'espoir

Assainir le milieu est l'une des visions de la Fondation Eternel mon berger (FEMB) de maman Yvette Mbuyi. C'est pour cette raison qu'une équipe de jeunes de l'orphelinat Maison de l'espoir a été formée par cette Fondation pour créer une Brigade verte qui aura comme mission d"assurer un service complet d'assainissement dans leurs milieux et des éducateurs pour d'autres enfants se trouvant dans la même situation qu'eux ainsi que pour toute la communauté.

C'est dans le souci de rendre les milieux assainis que la Fondation "Eternel Mon Berger", FEMB en sigle, créée par Maman Yvette Mbuyi a lancé le 9 août 2021, à l'orphelinat Maison de l'espoir, situé dans la commune de Nd'jili, l'un de ses projets les plus prestigieux basé sur la création d'une brigade verte. Ce projet consiste à assurer l'assainissement du milieu en apprenant aux pensionnaires l'utilisation des différents matériels tels que les poubelles mais aussi, à savoir séparer les déchets biodégradables à ceux non-biodégradables avant l'évacuation.

La vision est de faire de ces nombreux enfants de la Maison de l'espoir, des brigadiers verts. La Fondation ne se limitera pas seulement à cet orphelinat, mais ce premier constitue juste un noyau pour ce projet avant de s'étendre chez les voisins de cet orphelinat ainsi que dans d'autres maisons du même genre.

Pour amener ces enfants à comprendre et à maitriser ces notions, la FEMB a mis à la disposition de cet orphelinat deux grosses poubelles de deux couleurs. La poubelle rouge devant servir pour les déchets non dégradables alors que la noire est réservée pour les déchets biodégradables.

Dans le cadre de ce projet, les déchets biodégradables vont être utilisés pour la fabrication de compost servant à fertiliser le sol et qui va être mis à la disposition des jardiniers et maraichers, avec possibilité de générer des revenus pour cette maison d'hébergement et d'encadrement d'enfants abandonnés ou rejetés par leurs familles.

Comment cela sera fait ?

Tout a commencé par une séance théorique qui a été dirigée par l'encadreur et psychologue de cette maison, Théodore Dimuene. Par des mots simples, ce dernier leur a expliqué l'objectif de cette activité et la présence de l'équipe de la FEMB de Maman Yvette Mbuyi. Théodore Dimuene leur a entretenu spécifiquement sur le rôle de la poubelle. Ensuite est venu le tour de Béatrice Makaya Samba Mazianda, du directoire de la FEMB qui a insisté sur les spécificités et l'utilisation de deux poubelles de couleurs différentes (rouge et noire) mises à la disposition de ces futures "brigadiers verts".

Désormais, a-t-elle dit, les ramasseurs d'immondices vont prendre le contenu de la poubelle rouge qui devra comprendre les déchets non biodégradables comme des bouteilles, des plastiques, des fers ou boites en métal, etc. Et de noter que ces déchets vont être recyclés. Elle a également souligné que le contenu de la poubelle noire, composé des feuilles et autres déchets biodégradables vont servir dans le compostage. Après cet enseignement théorique, le psychologue Dimuene est revenu pour vérifier si les « brigadiers verts » en formation ont maîtrisé ces instructions.

Intervenant pour insister sur ce projet, Maman Irène de la FEMB a indiqué que les notions apprises vont permettre à ces enfants de savoir comment se protéger contre les maladies, en gérant bien les déchets par la séparation des poubelles. Elle a aussi ajouté que les déchets biodégradables ne doivent être enfouis sous terre parce qu'ils sont polluants. «Cette séparation des poubelles et la mise des déchets dans les poubelles distinctes nous évitent de nous exposer aux maladies et aux blessures», a-t-elle insisté.

Prenant la parole, le Coordonnateur de l'orphelinat Maison de l'espoir, Anderson Reagan Mavungu, a salué cette action de la FEMB, qui, selon lui, vise le développement de la société. «Je salue ce geste de la FEMB de Maman Yvette Mbuyi, qui vient auprès des démunis, des délaissés pour leur dire qu'ils sont utiles à la société. Cette initiative vise à protéger l'environnement et la vie de ces enfants», a-t-il souligné. Il a émis le souhait de voir ce projet être étendu aux voisins de cette maison d'enfants, pour sa continuité et son efficacité. Anderson Reagan Mavungu a, par conséquent, promis que cette façon de faire est devenu leur mode de vie à l'orphelinat Maison de l'espoir.

Clôturant cette activité, le coordonnateur de la FEMB de Maman Yvette Mbuyi, Yves Tshimanga Kita, a exprimé le plaisir, pour cette fondation, de se retrouver encore une fois avec les pensionnaires de la Maison de l'espoir, qui est devenu l'orphelinat-phare pour les débuts des projets de cette fondation.

Il revient de souligner que la Fondation "Eternel Mon Berger" n'est pas à sa première visite au sein de cette maison d'encadrement, la Maison de l'espoir.