Congo-Kinshasa: Football congolais/V.Cub - les supporteurs dénoncent le transfert irrégulier de Luzolo vers Mazembe

C'est par une sorte de coup de baguette que l'arrière latéral gauche de l'AS V.Club, Ernest Luzolo Sita, encore sous contrat, s'est retrouvé du côté de Lubumbashi, pour signer au sein du Tout-Puissant Mazembe Englebert sans que l'ensemble de la coordination de l'équipe ne soit informé.

Mazembe l'aurait acheté chez un individu, qui n'est même pas membre du comité sportif de V.Club. Un transfert qui a suscité la curiosité des analystes avertis pour comprendre exactement ce qui s'est passé pour que Luzolo Sita se retrouve chez les Corbeaux. Un des supporteurs proches de la coordination que dirige Mme Bestine Kazadi Ditalala, a démontré mardi à La Prospérité, documents à l'appui que le transfert d'Ernest Luzolo Sita à Mazembe est irrégulier. Si Mazembe s'entête, il perdra tous les matches que ce joueur jouera par forfait.

A en croire la source, Ernest Luzolo, c'est un joueur définitivement acquis par VClub en provenance de l'AC Ujana. C'est un joueur qui appartient bel et bien à V.Club, et qu'il est encore sous contrat. Il n'appartient pas à un seul individu comme a laissé entendre le Secrétaire Général de Mazembe, Frédéric Kitenge Kikumba. Le marché de transfert conclu entre Mazembe et cet individu-là qui serait tuteur du joueur est de nul et nul effet. Le transfert est donc irrégulier.

Pour Kitenge Kikumba qui reconnait tout de même que Luzolo Sita est encore sous contrat avec V.Club, avoue plutôt qu'il n'appartient pas à l'équipe des Moscovites, mais plutôt à un individu. Le SG de Mazembe révèle que V.Club a une liste de 17 joueurs déposée à la Fédération congolaise de football association (FECOFA). Ces 17 joueurs appartiennent à une opératrice sportive, elle s'appelle Esther Kumba.

C'est cette opératrice sportive qui a placé ses joueurs au sein de V.Club. Kitenge Kikumba précise qu'il y a un document déposé à la FECOFA signé par cette opératrice et Vclub qui stipule que ces joueurs ne peuvent être transférés qu'avec l'accord de cette opératrice. Bien qu'étant à V.Club, cette opératrice peut les transférer à tout moment et qu'elle a le partage de quotité de pourcentage. Les négociations de transfert de ces joueurs ne peuvent être menées que par cette opératrice et tout cela, sous le couvert de la FECOFA.

«Nos amis de V.Club doivent respecter leurs supporters et ils vont les respecter en leur disant la vérité de ce qui se passe dans leur famille. Ce n'est pas en excusant Mazembe ou bien en mettant le doute sur la bonne foi d'un autre club qu'ils vont s'en sortir », a-t-il conclu.

Des propos mensongers de la part de Kitenge Frédéric démontrent la convention de transfert de Luzolo Sita de l'AC Ujana à V.Club. La convention a été faite entre les deux clubs : Vita-Ujana, et non entre Ujana et Esther Kumba. V.Club a été représenté par le Général Amisi Kumba Gabriel président de la coordination et Raphaël Esabe Secrétaire Général adjoint ; tandis que du côté Ujana par Monsieur Imbala Tshepuk et Bimoko Kulebisa, respectivement président et conseiller sportif. Les quatre personnalités ont tous posé leurs signatures dans ce document. Mme Esther Kumba à qui Kitenge Frédéric attribue le tuteur de Luzolo semble être ni de près, ni de loin dans cette affaire.