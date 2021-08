Congo-Kinshasa: Céline Banza désignée nouvelle ambassadrice de l'UNICEF

L'artiste chanteuse et auteure-compositrice congolaise, vainqueur du prix Découvertes RFI 2019, Céline Banza, est choisie pour être ambassadrice nationale du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) en RDC. Ce choix est consécutif aux efforts de l'artiste à se joindre à d'autres ou à des personnalités à travers le monde pour le bien-être des enfants.

C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'équipe de presse de l'UNICEF publié ce samedi 31 juillet en marge de la célébration de la journée internationale de la femme africaine.

" La jeune chanteuse Céline Banza a été choisie pour être la nouvelle Ambassadrice nationale de l'UNICEF en République Démocratique du Congo (RDC) à l'occasion de la Journée de la femme africaine. Lauréate du Prix Découvertes RFI 2019, Céline Banza joint sa voix à celle de centaines d'artistes, d'athlètes et de personnalités à travers le monde, qui mobilisent leur talent pour que chaque enfant puisse naître et grandir en bonne santé, être protégé contre la violence et l'exploitation, manger une nourriture de qualité en quantité suffisante, avoir accès à de l'eau potable, vivre dans un environnement propre et aller à l'école, où qu'il soit et d'où qu'il vienne ", indique le communiqué.

Edouard Beigbeder, représentant de l'UNICEF en RDC a dit être fier de pouvoir compter sur le soutien de jeunes artistes tels que Céline Banza pour transformer et améliorer la situation des enfants dans le pays. Pour sa part, Céline Banza a exprimé son besoin de voir les paroles se libérer, de voir une prise de conscience globale, pour les femmes et pour les hommes, particulièrement pour les générations futures.

Céline Banza soutient le travail de l'UNICEF depuis plusieurs mois et a participé à la campagne « Bien-être et autonomisation des filles : ma voix est notre voix » durant laquelle la jeune chanteuse a tenu des forums de discussion avec des adolescentes et des femmes aux 4 coins du pays. A travers sa musique et son engagement aux côtés de l'UNICEF, souligne le communiqué, Céline Banza souhaite placer le mariage des enfants, l'éducation secondaire des filles, la santé des adolescents, l'hygiène et la santé menstruelle, les violences basées sur le genre en particulier dans les contextes de crise humanitaire au cœur des débats.

Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans tout ce qu'il fait. Il travaille dans 190 pays et territoires du monde entier avec ses partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l'intérêt de tous les enfants, où qu'ils soient.