Congo-Kinshasa: Bémol !

Les pères spirituels n'arrivent toujours pas à chasser les vieux démons qui hantent le processus de désignation des animateurs de la Centrale électorale. Faute de repères, des forces politiques majeures se déchirent également sur cette même problématique.

Des déclarations incendiaires des uns et des autres attisent lentement le feu aux conséquences incalculables. Qui peut alors faire preuve de modération dans ce bras de fer ?

Du haut de ses 79 ans, le Speaker de la Chambre Basse du Parlement, Christophe Mboso N'Kodia Mpuanga, semble être la personnalité la mieux indiquée à même d'arracher un bémol de la part des forces politiques et sociales. Il est considéré comme un sage pouvant concilier les vues des huit Confessions religieuses ainsi que de la classe politique.

En raison de l'absence de consensus, Mboso avait, dans un premier temps, accordé 48 heures supplémentaires aux pères spirituels en vue de mettre un bémol dans leurs pourparlers. Malheureusement, les huit Confessions religieuses ont pondu un rapport attestant leurs divergences. Depuis lors, la machine semble être bloquée. L'Evêque Dodo Kamba et son groupe campent sur leur position, autrement dit, l'irrévocabilité de leur «choix» porté sur Dénis Kadima comme successeur de Corneille Nangaa. Dans une déclaration, 60 forces sociales recommandent à l'Assemblée Nationale d'accélérer le processus d'entérinement et de prendre acte de la volonté exprimée par la majorité de chefs membres des Confessions religieuses suivant l'esprit et la lettre de leur charte.

En revanche, l'Abbé Donatien Nshole (Catholique) et le Pasteur Eric Senga (Protestant) accusent les autres de violer l'article 18 de ladite Charte. A leurs yeux, seuls le président (CENCO) et le vice-président (ECC) peuvent engager cette Sous-composante de la Société civile et transmettre les PV de désignation au Parlement. Quatre candidats étaient encore en course et il n'y a eu de divergence que sur le premier d'entre eux, en l'occurrence, Dénis Kadima. Donc, ces deux Confessions considèrent que le travail n'était pas encore achevé.

Convaincu que le poisson commence toujours à pourrir par la tête, Lamuka du tandem Fayulu-Muzito, Ensemble de Moïse Katumbi, UNC de Vital Kamerhe et le FCC de Joseph Kabila refusent d'envoyer les noms de leurs délégués à la CENI. Sans leur participation, que restera-t-il alors d'une CENI amputée de 4 membres sur 7 au Bureau ? Va-t-on recourir encore au débauchage et dédoublement tant décriés ?

Le centriste Germain Kambinga dit avoir la solution magique. Il propose la révision de la loi sur la CENI ou carrément un dialogue en vue d'aller aux élections de 2023 dans un climat apaisé. Mboso est donc appelé à user de toute sa sagesse pour amener toutes les parties prenantes à discuter, à s'entendre et même à se faire violence afin de dégager un bémol.