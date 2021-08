Angola: L'Exécutif perçoit 2,1 milliards de kz en trois mois

Luanda — Au premier trimestre de cette année, le gouvernement a perçu des recettes de 2,1 milliards de kwanzas et engagé des dépenses totalisant 2,58 milliards de Kz, a révélé mardi, à Luanda, la ministre des finances, Vera Daves.

Selon la gouvernante, le montant des recettes représente une exécution de 15% par rapport à la valeur totale du Budget Général de l'Etat (OGE) et une réduction de 19% par rapport à la même période l'an dernier.

Vera Daves s'exprimait au Parlement lors de la présentation du rapport d'exécution du budget de l'État pour le 1er trimestre 2021, dont le projet de résolution a été approuvé par la plénière avec 130 voix pour, 38 contre (UNITA) et aucune abstention.

Selon la ministre, 59 pour cent des revenus totaux ont été courants et 41 pour cent en capital.

Les revenus courants ont eu une exécution de 16 pour cent et le capital de 13 pour cent.

Les revenus courants sont liés aux revenus du pétrole et du diamant, aux cotisations sociales, aux impôts, aux capitaux issus de la vente d'actifs, aux financements internes et externes résultant de l'endettement de l'Etat.

Au cours de la période considérée, le Gouvernement a effectué des dépenses d'environ 2,58 milliards de kwanzas, soit une exécution de 17% par rapport au montant total de l'OGE et une augmentation de 7% par rapport à la même période de l'année précédente.

Selon la ministre, 40 pour cent de ces dépenses totales ont été courantes et 60 pour cent en capital.

Elle a indiqué que les dépenses courantes ont connu une exécution de 13 pour cent, tandis que les dépenses en capital ont eu une exécution de 22 pour cent.

Les dépenses courantes sont liées aux salaires du personnel, aux cotisations des employeurs, aux biens et services et aux intérêts de la dette, tandis que les dépenses en capital sont liées aux investissements et à l'amortissement du capital restant dû.

Le secteur social mène l'exécution des dépenses

La ministre des Finances a informé que le secteur social a été en tête de l'exécution des dépenses, avec 17% du montant total autorisé et une part de 35% du total des dépenses.

Les dépenses des affaires économiques ont enregistré un niveau d'exécution de 34% de la prévision, suivies par le secteur de Défense et Sécurité, avec une exécution de 24% de la prévision et également une participation de 24% aux dépenses totales réalisées.

En revanche, les dépenses des Services Publics Généraux ont enregistré un niveau d'exécution de 15 % de la prévision et une part de 11 % des dépenses totales.

Projets exécutés

Parmi les projets réalisés au cours de cette période, la ministre Vera Daves a souligné la réhabilitation de l'hôpital Sanatorium de Luanda, la construction et l'équipement de la première phase de l'hôpital général de Cabinda et la construction et l'équipement de l'Institut d'hématologie pédiatrique de Luanda.

Elle a également souligné la construction d'infrastructures intégrées à Lubango, dans la province de Huíla, la réhabilitation et le renforcement du système d'adduction d'eau dans la ville de Mbanza Kongo, ainsi que l'acquisition et le montage de ponts métalliques.

Elle a aussi évoqué la construction du marché de la poste à Luanda, l'étude et la construction de la liaison entre Samba et Avenue Pedro de Castro Van-Dunem "Loy", la construction de la centrale hydroélectrique de Laúca, l'installation d'une centrale solaire à Benguela et électrification de la province de Zaire.

Dette intérieure et extérieure

En ce qui concerne la dette intérieure au cours de la période considérée, les émissions ont totalisé environ 1,1 milliard de kwanzas et le service de la dette a été de 1,4 milliard de kwanzas, avec 1,2 milliard de capital et intérêts et commissions 273 milliards de kwanzas.

Selon la ministre, dans le cadre de la dette extérieure, environ 111 milliards de kwanzas ont été décaissés et il y avait un service de la dette d'environ 325,8 milliards de Kz, dont 265,8 milliards en capital et 60 milliards dans l'ordre des intérêts et commissions.