Angola: Des hommes d'affaires turcs évaluent les opportunités d'affaires au pays

Luanda — Un groupe d'hommes d'affaires turcs a entamé mardi matin une visite de deux jours en Angola, dans le but d'évaluer les opportunités commerciales, les secteurs potentiels d'investissement et d'établir des partenariats locaux.

Selon le programme de visite auquel l'Angop a eu accès, la délégation d'hommes d'affaires turcs tiendra des réunions séparées avec le secrétaire d'État à l'Économie, Mário Caetano João, avec le secrétaire d'État aux Transports, Jorge Bengue, et avec le président d'Aipex, Henriques da Silva.

Avant de rencontrer le président du conseil d'administration de l'Agence d'investissements privés et de promotion des exportations (AIPEX), le groupe visitera la Zone économique spéciale (ZEE Luanda/Bengo), le plus grand parc industriel du pays, situé dans la commune de Viana.

L'arrivée en Angola de ces hommes d'affaires turcs est le résultat de la récente visite du Président de la République d'Angola, João Lourenço, en Turquie (du 27 au 29 juillet), visant à renforcer la coopération économique et commerciale.

Lors de son séjour en République de Turquie, le chef de l'État angolais a participé à un forum d'affaires avec des dizaines d'hommes d'affaires turcs, où le potentiel économique de l'Angola et les multiples initiatives visant à améliorer progressivement l'environnement des affaires ont été présentés.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et la Turquie remontent à 1980. Les deux pays ont déjà des accords de coopération dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de l'éducation, de la culture, de la défense, de la justice et du sport, les deux pays ayant signé, à l'occasion de la visite de le PR angolais, dix nouveaux accords.

Il s'agit, entre autres, d'accords dans les domaines des transports, du commerce, de l'économie, des ressources minérales, ainsi que consulaires et diplomatiques.

En Angola, la Turquie a des investissements dans les provinces de Luanda et Uíge, dans les domaines de l'industrie, du commerce, de l'éducation et de la construction civile, et actuellement les échanges entre les deux pays s'élèvent à 134 millions de dollars, avec des perspectives d'atteindre des milliards dans les années à venir.

En 2020, la Turquie a investi environ 22,55 millions de dollars américains en Angola dans divers secteurs, et son partenaire africain s'intéresse à l'expérience et au potentiel des Turcs dans les industries du textile, de l'agroalimentaire et de l'automobile, ainsi que dans la production d'appareils électroménagers et montage de tracteurs et de motos.