Mali: Enlèvement d'un cadre Pro-Soro à Bamako - Ses partisans expriment de « vives inquiétudes quant à la vie » de Ben Souk

Dans un communiqué, le responsable de la Communication de Guillaume Soro a annoncé l'enlèvement à Bamako d'un cadre proche de l'ex-président de l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'ancien député-maire de Dabou, un proche de l'ex président du parlement ivoirien, Sess Soukou Mohamed dit Ben Souk.

Guillaume Soro et ses partisans « s'étonnent qu'un tel kidnapping ait pu se dérouler sur le sol du Mali ». Mais avant, ils ont tenu à exprimer leurs « plus vives inquiétudes quant à la vie et à la sécurité de M. Sess Soukou » Et de demander avec insistance au Gouvernement de transition au Mali de retrouver et de rendre à M. Sess sa liberté et sa sécurité.

C'est le mardi 10 août 2021 que M. Sess Soukou Mohamed dit Ben Souck, a été enlevé en pleine rue à Bamako par quatre hommes encagoulés et habillés en tenue civile, rapporte le communiqué. Sous la contrainte d'armes, affirme Moussa Touré, responsable de la communication de Guillaume Soro, il a été forcé à monter à bord d'un véhicule 4X4 aux vitres teintées, ne portant aucune plaque d'immatriculation. Il est porté disparu depuis lors.

Exprimant ses plus vives inquiétudes, Moussa Touré a demandé au Gouvernement de transition au Mali de retrouver et de rendre à M. Sess sa liberté et sa sécurité.