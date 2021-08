Sénégal: Guinguineo / Campagne de vaccination contre la Covid-19 - Le département enregistre un taux de 8%

La campagne de vaccination contre la Covid-19 commence à prendre plus d'ampleur que par le passé. En marge des structures sanitaires convoitant naturellement les opérations de vaccination en masse, les points avancés de vaccination nouvellement installés un peu part au sein des différents départements, Kaolack, Nioro et Guinguinéo ont surtout corsé la mise en termes d'affluence.

Même s'il reste évident que ce pourcentage a connu une hausse durant ces deux derniers jours, le médecin chef région Dr Aissatou Barry Diouf a, à cet effet, annoncé lundi dernier un taux de 8% de couverture de la cible pour toute la région de Kaolack. C'était au cours de la tour née d'inspection organisée par le gouverneur Alioune Badara Mbengue dans le département de Guinguinéo. Une opportunité pour le médecin chef de région de révéler en détail qu'en matière de vaccination c'est le district sanitaire de Kaolack qui arrive en tête avec un taux de couverture de 12%, suivi de Guinguinéo 8%, Ndoffane 6% et Nioro 5%.

Depuis le début de la pandémie, 2413 cas de Covid-19 ont été déclarés dans la région de Kaolack en la dernière date du lundi 9 août. Dans ce lot, 600 patients sont aujourd'hui sous traitement dans les CTE où les domiciles et six (6) cas graves ont pour autant été enregistrés. Ainsi, au-delà des 2500 outils de test de diagnostic rapide réceptionnés pour rapprocher les populations aux TDR, de la revue en hausse du dispositif dans les hôpitaux et le dispatching des systèmes à usage d'oxygène entre structures hospitalières privées et publiques, le gouverneur de la région de Kaolack dit avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour faire éviter les ruptures de stock aussi bien en vaccins qu'en oxygène.

Dans cette initiative, une population de 51.600 personnes a déjà été vaccinée et des mesures strictes seront prises en aval pour vacciner le maximum de population tout en évitant les ruptures de stock. Tout comme pour ce qui agit de l'oxygène où de nouvelles instructions ont été également données pour le rendre gratuite au niveau de toutes les structures de santé publique comme privées, mais aussi disponible pour sauver le maximum de cas les plus graves dans toutes les structures. D'ailleurs pour ce besoin spécifique, d'autres précautions d'inter-dépendance ont été favorisées en vue d'une prise en charge permanente des cas se montrant les plus inquiétants à tous les niveaux sanitaires.