Sénégal: Sir Parfait Adjivon, coach du DUC champion du Sénégal - «On a eu la lucidité et le mental»

La lucidité et le mental ont fait la différence lors de la finale du championnat national dimanche dernier 8 août et qui s'est jouée d'une courte tête (66 à 65) entre le Duc et l'As Douanes, détentrice du trophée.

C'est l'analyse de Sir Pafait Adjivon, entraineur de l'équipe universitaire. «Nous rendons grâce à Dieu de nos avoir donné a victoire. Je tiens à féliciter l'équipe de la Douanes qui a dominé le basketball sénégalais durant ces quatre dernières années. Elle mérite beaucoup de respect. C'était dur, car nos adversaires étaient à la hauteur.

Chez les équipes masculines, les équipes se valent et c'est normal que le score soit serré. Il y avait des pertes de balles mais on a eu la lucidité et le mental de venir à bout et de gagner et c'est cela qui est important», a-t-il analysé.

«Quand on joue contre une équipe qui a une moyenne de 75 points et qui encaisse 54 points en moyenne, il fallait les arrêter, faire une très bonne défense et les empêcher de de courir. C'est une équipe qui court beaucoup et qui est très adroit à 3 points. Nous avons reçu trop de tirs à 3 points. Il fallait attaquer la raquette, imposer notre jeu intérieur pour gagner», poursuit-il.

En renouant avec le succès en championnat et remporter son cinquième titre après 2009, 2010, 2013 et 2015, le Dakar université club a ainsi mis fin au six ans de domination sans partage de l'As Douanes dans le championnat national de basketball. Elle va représenter le Sénégal à la prochaine édition de la BAL. « Par rapport à la BAL, il faut poursuivre la saison. Il nous reste des matchs. Il faudra ensuite faire une évaluation et voir comment nous allons aborder ce tournoi», a souligné le coach de la formation estudiantine.