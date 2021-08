Sénégal: Disparition de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye et Cheikh Abdou Rahim Seck - Les condoléances attristées de Macky, Khalifa et Sonko

Le chef de l'Etat Macky Sall a réagi sur twitter après le décès des khalifes des layénes et celui de Thienaba. « Le Sénégal vient de perdre un guide religieux d'une dimension exceptionnelle, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, Khalif général des layennes. Je rends hommage à un fédérateur d'une exquise courtoisie. Mes condoléances attristées à toute la Ummah islamique », a-t-il dit à propos du guide de la communauté layénes.

Revenant sur le rappel à Dieu du khalife de Thienaba Macky Sall écrit, « j'ai appris avec tristesse le rappel à Dieu de Serigne Abdourahim Seck, khalif général de Thienaba. Je rends hommage à un érudit pétri d'humilité. Mes condoléances émues à toute la Ummah islamique». Pour sa part l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, salue la mémoire d'illustres personnalités religieuses. « Chérif Abdoulaye Thiaw Lahi et Cheikh Abdou Rahim Seck étaient des hommes de foi, profondément ancrés dans la tradition musulmane. Toute leur vie durant, ils ont servi par l'exemple en pratiquant ce qu'ils prêchaient. De Baye Abdoulaye Thiaw Lahi, je retiens, également, un rassembleur qui avait fait de l'unité des musulmans sa principale mission.

Leur disparition, c'est la oummah islamique qui perd des boussoles et le Sénégal des hommes de Dieu. A la communauté Layène et celle de Thiénéba, je présente mes sincères condoléances», ecrit-il sur sa page facebook. Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, a aussi évoqué sa tristesse sur sa page Facebook. «Nous nous en remettons au Tout Puissant et présentons nos sincères condoléances à toute la famille, aux talibés et à l'ensemble de la population sénégalaise, suite à la disparition de Serigne Abdou Rahim Seck, Khalif de Thienaba. Je suis personnellement affecté par cette douloureuse perte d'un érudit qui fut un grandpère, à peine un an après le décès de son prédécesseur qui était aussi pour nous, un guide et un père». Revenant sur la disparition de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye il soutient, «c'est avec tristesse que nous avons appris le deuil qui frappe tout le Sénégal avec le rappel à Dieu du Khalif général des Layennes, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye».

DETHIE FALL, DÉPUTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE :«Deux hommes qui ont marqué le Sénégal, l'Afrique et le monde»

«J'ai appris avec beaucoup de tristesse le rappel à Dieu de Cherif Abdoulaye Thiaw Laye, Khalife Général des Layennes et de Serigne Abdourakhim Seck, Khalife Général de Thiénéba. Deux hommes de Dieu qui ont marqué le Sénégal, l'Afrique et le monde de par leur enseignement et leur rôle constant dans la cohésion et la stabilité nationales. J'adresse mes plus émues et regrettées condoléances à l'ensemble de leurs fidèles et familles, à la population sénégalaise et à toute la umma islamique».

SOHAM EL WARDINI, MAIRE DE DAKAR : «une perte énorme pour le Sénégal»

«J'ai appris avec tristesse le rappel à Dieu de deux piliers de l'Islam, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye et Cheikh Abdou Rahim Seck, respectivement Khalifes de la communauté Layéne et de Thiénéba. C'est une perte énorme pour notre pays tant les deux hommes ont marqué leur passage sur terre par leur érudition, leur enseignement, et leur grande humilité. Je m'incline pieusement devant la mémoire de ces symboles de dévotion, de tolérance et de paix et présente mes sincères condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais».

THIENABA ET YOFF : Les successeurs des défunts khalifes connus

Thienaba a un nouveau Khalif général. Il s'agit de Serigne Assane Seck. Il est le fils de Serigne Talla Seck. Il remplace donc Serigne Abdou Rahim Seck rappelé à Dieu un an seulement après son intronisation en 2020. Le nouveau Khalife des layénes est aussi intronisé. Il s'agit de Serigne Mamadou Makhtar Ibn Seydina Mandione Laye. Il succède à Serigne Abdoulaye Thiaw Laye qui était à la tête du khalifat depuis 2001.