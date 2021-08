Sénégal: Rappel à Dieu du 5ème Khalif des Layène - Baye Abdoulaye Thiaw repose aux côtés de son père à Cambérène

La Oummah islamique et la communauté Layéne a rendu hommage à son cinquième Khalife, Baye Abdou Lahi Thiaw rappelé à Dieu dans la nuit du lundi 09 août à l'âge de 95 ans et inhumé le même jour à Cambérène. Au lendemain de la nouvelle, les fidèles ont convergé dans cette localité et prier pour ce conférencier et grand chantre de l'unité et de la concorde des musulmans. Baye «Ndjin» comme on l'appelait affectueusement repose désormais à côté de son illustre père Seydina Issa Laye premier Khalife et fondateur de Camberène en 1914 mais aussi de son frère Cherif Ousseynou Laye. C'est désormais à Mouhamadou Makhtar Layen fils du deuxième Khalife Mandione Laye, de diriger la communauté fondée en 1983 par Seydina Limamoulaye Al Mahdi (1843-1909).

Après avoir succédé à Mame Alassane Laye, il y a 20 ans, Baye Abdou Lahi Thiaw est allé rejoindre son Seigneur ce lundi 9 août à la l'âge de 95 ans. Comme, il est de coutume dans les familles religieuses, le guide de la communauté Layéne a été inhumé le même jour à Cambérene auprès de son illustre père Seydina Issa Laye. Le mausolée a été pris d'assaut le lendemain par les fidèles qui sont venus de divers horizons pour rendre hommage et prier pour leur cinquième Khalife. Né le 26 octobre 1926, celui qui été aussi appelé affectueusement Baye «Ndjin» a été intronisé en 2001 pour porter la mission de son le vénéré grand-père Seydina Limamou Laye Al Mahdi pendant 20 ans. Auparavant, il a été le porte-parole des différents khalifes qui se sont succédé à la tête de la communauté.

La particularité de Baye Abdoulahi est qu'il a été annoncé par son grand-père qui avait fondé les bases de sa communauté après son fameux appel aux humains et aux génies, «Adjibo dahi lahi... » Seydina Limamou Lahi Al Mahdi avait annoncé son nom bien avant sa naissance. «Ma mission sera largement propagée par mon fils Issa, sinon ce sera Abdoulaye». Son père qui l'avait initié, l'avait, rappellet-on, envoyer étudier l'enseignement coranique et les sciences religieuses dans plusieurs Daaras notamment l'Imam Mamadou Wade de Cambérène, El Hadji Tidiane Niang de SaintLouis, Omar Kane du quartier Diécko à Dakar.

Cette formation académique et spirituelle lui permet d'acquérir de solides connaissances coraniques et des sciences islamiques. Il sera plus tard incorporé dans l'armée où au passage il croisera l'ancien président Abdoulaye Wade au service militaire. Plus tard, il faut souligner qu'il sera désigné par son père pour diriger pour la première fois les chants religieux célébrant ainsi la naissance du Prophète (PSL) ou pour animer des conférences religieuses.

Grand tribun, Baye Abdoulahih se distingua très tôt par ses grands prêches, son entregent et son sens des relations. Mais particulièrement par le raffermissement des liens entre les différentes familles religieuses du pays. La meilleure illustration est à trouver dans sa propre famille où il a donné le nom de guides des autres confréries du pays à nombre de ses enfants.