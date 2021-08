Afrique: Record de décès au quotidien - Delta donne du tournis au Sénégal

31 personnes sont décédées des suites d'une contamination au covid-19 avant-hier, lundi 9 août, selon les données officielles et rien que la semaine du lundi 2 au dimanche 9 août, 115 personnes ont rendu l'âme à cause du virus. Avec ces cas de décès, le variant Delta continue de faire des ravages même si le nombre de nouveaux cas au quotidien a relativement baissé ces derniers jours.

Le virus a frappé plus fort. Hier, mardi 10 août, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a annoncé avoir recensé 31 nouveaux décès dus au coronavirus, portant le nombre total de décès à 1526 depuis le début de la pandémie. Un nouveau chiffre record après celui du mardi 3 août dernier où le virus avait emporté 29 patients. Aux prises avec une troisième vague de covid-19 due au variant Delta réputé très contagieux et responsable de 70% des contaminations (selon le Comité national de gestion des épidémies), le Sénégal est confronté à un rebond de la mortalité depuis début juillet. 115 patients ont perdu la vie dans la semaine du lundi 2 au dimanche 9 août à cause du virus. Ce qui a poussé le gouvernement à relooker sa stratégie de lutte contre la pandémie pour replacer l'enjeu sanitaire au centre du jeu en relançant le point du jour sur l'épidémie sur la RTS, en incitant davantage à la vaccination qui était à la traîne et sur fond de méfiance d'une frange de la population à l'égard des vaccins malgré les appels répétés des autorités.

Sans oublier la prise en charge par l'Etat de l'oxygène dans les Centres de traitement des épidémies des cliniques privées et la décision de vacciner les femmes enceintes. Même si la campagne de vaccination contre la covid-19 qui protège contre les formes graves de la maladie (au nombre de 66 hier), a fortement progressé ces derniers jours, atteignant au lundi 9 août 2021, 1051082 personnes vaccinées, le pari est loin d'être gagné. Il faut relever que la campagne de vaccination a démarré depuis le mois de février dernier.

Dans son intervention hier, lors du point quotidien sur la covid-19, la directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, Dr Annette Seck Ndiaye a annoncé que la Pna a distribué, depuis le début de la pandémie, 1.232.318 doses. En effet, l'info covid du jour mentionne une baisse des nouvelles contaminations au quotidien avec 336 nouveaux cas sur 2208 tests effectués rapportés hier, mardi 10 août et ce, depuis plus d'une semaine même si pour le directeur des Centres des opérations d'urgence (Cous), Dr Alioune Badara Ly, il faut la prendre avec beaucoup de précaution pour deux principales raisons. «La première, c'est la Tabaski avec le mouvement de populations important qui a eu lieu entre Dakar et les régions. La seconde est que cette semaine correspond à celle pendant laquelle nous avons commencé de manière plus importante à utiliser les tests de diagnostic rapide», avait-il expliqué vendredi dernier. Selon certains spécialistes, cette baisse pourrait toutefois s'expliquer par la psychose des populations de se rapprocher des services sanitaires.

Quoi qu'on puisse dire, malgré la sensibilisation, c'est une réalité dont beaucoup de sénégalais n'ont toujours pas conscience : la forte contagiosité du variant Delta n'épargne personne, pas même les plus jeunes. 15 enfants ont été atteints par le virus et parmi eux, 4 ont perdu la vie au sein de l'- hôpital d'enfants Albert Royer, à en croire le chef de service Pédiatrie, Pr Ousmane Ndiaye. Dakar reste l'épicentre de l'épidémie. Cependant, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale est plutôt confiant. «Je voudrais inviter les populations à s'impliquer davantage dans la riposte.

Cette troisième vague prendra bientôt fin. Mais pour cela, il faut continuer à respecter les gestes barrières et aller se faire vacciner», avait déclaré Abdoulaye Diouf Sarr le 8 août dernier lors du point quotidien sur l'évolution de la covid-19 au Sénégal. Mais vu le non-respect des gestes barrières par les populations et le nombre total de personnes vaccinées face au virus qui touche toutes les couches, il reste encore du chemin à parcourir pour y arriver.

