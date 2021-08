Algérie: Extinction de 71 incendies à travers 18 wilayas

Alger — Soixante-et-onze (71) incendies déclarés à travers 18 wilayas ont été circonscrits sur un total de 103 foyers d'incendies ayant fait 42 morts parmi les militaires et les civils.

Le dernier bilan fait état de 25 militaires et 17 civils ayant trouvé la mort lors de ces incendies déclarés à l'Est du pays.

M. Tebboune a présenté également ses condoléances aux familles des victimes des feux de forêts déclarés dans plusieurs wilayas du pays et donné des instructions à l'effet de prendre les mesures nécessaires à la maîtrise de la situation provoquée par ces incendies.

Pour sa part, Monsieur le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a adressé, en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, ses sincères condoléances aux familles et proches des Chouhada, ainsi qu'à l'ensemble de l'institution militaire, priant Allah Tout-Puissant, d'accorder aux défunts Chouhada Sa Sainte Miséricorde, de les accueillir en Son Vaste Paradis parmi les martyrs et les valeureux saints et de prêter à leurs proches tout le courage et la force en cette pénible épreuve, et souhaité un prompt rétablissement aux blessés".

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, mardi, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour l'extinction de ces incendies», ajoutant que «sur cette base, les départements ministériels sont à pied d'œuvre pour maîtriser la situation dans les régions sinistrées et mobilisés pour venir en aide aux sinistrés de ces incendies».

"Les premiers indices laissent penser qu'il s'agit d'incendies à caractère criminel", a indiqué le Premier ministre, soulignant que "l'Etat sévira contre ces criminels qui seront poursuivis par la force de la loi car ils sont les ennemis de la nature et de la patrie".

Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud qui s'est rendu mardi dans la wilaya de Tizi Ouzou, en compagnie des ministres de l'Agriculture et de la Solidarité nationale pour s'enquérir de la situation et présenter les condoléances du président de la République aux familles des victimes a affirmé que «des mains criminelles nourries de haine contre notre pays et voulant nuire à l'Algérie sont derrière les incendies qui se sont déclarés à Tizi Ouzou ».

Le ministre de l'Intérieur a fait savoir que des enquêtes seront ouvertes par les services de sécurité pour élucider les circonstances de ce sinistre et identifier et punir les coupables.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a ordonné pour sa part la mobilisation du CHU de Douéra et l'établissement hospitalier spécialisé (EHS) des grands brûlés, Pierre et Claudine Chaulet pour la prise en charge des victimes de ces feux de forêts.

« La DGF a annulé tous les congés et les récupérations de ses agents, en rappelant également ceux qui étaient en congé pour se mobiliser contre ces incendies", a ajouté le même responsable.

Il a également souligné que la DGF, en plus de la mobilisation de tous ses moyens humains et matériels, a aussi mobilisé toutes les entreprises privées activant dans ce domaine pour participer aux opérations d'extinction de ces incendies qui ont causé plusieurs décès, dont 25 éléments de l'Armée, tombés en martyrs, après avoir sauvé plus d'une centaine de citoyens des flammes, suite aux incendies de forêts déclarés dans les wilayas de Béjaïa et de Tizi Ouzou.

Le bilan des pertes humaines causées par les incendies de forêts, enregistrés dans la wilaya de Tizi-Ouzou, depuis lundi, s'est alourdi pour atteindre 12 décès, selon les informations fournies à l'APS par la cellule de crise des services de la wilaya.

Six morts avaient été déplorés mardi, dont quatre à Larbaa N'Ath Irathen (sud de la wilaya) et deux à Illoula Oumalou (sud-est), a-t-on appris de même source.