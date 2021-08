Algérie: Lamamra s'entretient avec son homologue malien

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, s'est entretenu mercredi avec son homologue malien, Abdoulay Diop, au centre international des conférences (CIC) à Alger, des discussions centrées sur l'application de l'accord paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger.

"Nous avons eu à travailler sur le mémorable accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger", a déclaré le chef de la diplomatie algérienne à l'issue de son entretien avec son homologue malien.

Abdoulaye Diop, effectue une visite de deux jours en Algérie, porteur d'un message au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de la part du président de la transition, chef de l'Etat malien, le colonel M. Assimi Goita, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Cette visite qui s'inscrit dans le cadre des consultations et du dialogue entre nos deux pays, offrira aux ministres des Affaires étrangères des deux pays l'occasion pour tenir la 17ème session du Comité bilatéral stratégique algéro-malien pour procéder à un échange sur l'état de la coopération bilatérale et examiner les perspectives pour la consolider et l'approfondir davantage au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères", a ajouté la même source.

Selon le communiqué, cette visite permettra également aux deux ministres de passer en revue la situation dans le nord du Mali et d'évoquer la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation au Sahel, les derniers développements au Sahara occidental, les dossiers libyen et palestinien et les questions inscrites à l'ordre du jour de l'Union africaine".