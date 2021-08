Cameroun: 40 morts sur les routes - Les compagnies suspendues

Hier, à Yaoundé, au cours d'une communication spéciale, Jean Ernest Massena Ngallé Bibehe a annoncé la suspension de « Solidarité plus Voyages » et « Avenir de la Kadey ».

Les sanctions sont tombées pour les agences de transport impliquées dans les accidents survenus la semaine dernière dans les arrondissements d'Awae, de Batchenga et de Makenene faisant 40 morts. Hier à Yaoundé, au cours d'une communication spéciale, le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe a pris des mesures fortes pour que les accidents qui vont grandissant cessent sur nos routes.

Il a fait savoir que les agences de voyage « Solidarité plus Voyages » et « Avenir de la Kadey » sont suspendues à titre conservatoire, jusqu'à l'exploitation complète des rapports d'enquêtes. Concernant les camions impliqués dans ces accidents, compte tenu de leurs statuts administratifs particuliers, des réflexions sont menées en vue de déterminer les sanctions appropriées.

Messieurs Oussoumanou Shehou et Nzougoum Ignace, chauffeurs respectifs de « National Voyages » et « Tresor Voyages Sarl », écopent d'une suspension de permis de conduire pour une durée de six et d'un mois. Messieurs Bernard Dongmo et Luc Prosper Jipnjio Kamnang Demaison, chauffeurs respectifs de « General Express Voyages » et de « Charter Express Voyages », écopent d'une suspension de permis de conduire pour une durée de trois mois.

Le ministre a précisé que tous ces chauffeurs suspendus parce qu'ils ont été impliqués récemment dans des accidents de la circulation. Ils sont tenus d'effectuer des recyclages dans les auto-écoles agréées, condition préalable à la levée de suspension.

Le ministre des Transports a également évoqué les nouvelles orientations de la stratégie nationale de prévention et de sécurité routière, ainsi que les mesures antérieures maintenues. S'agissant du transport routier interurbain de personnes, les responsables devront mettre en place une fiche de suivi automobile jointe au bordereau de route sur laquelle seront mentionnés l'état technique du véhicule, ainsi que l'état physique du chauffeur devant prendre la route.

Cette fiche de suivi sera signée par le chef d'agence, afin que sa responsabilité soit engagée. Il faudra également installer des ceintures de sécurité fonctionnelles dans les véhicules pour tous les passagers et de s'assurer de leur port par ces derniers lors des voyages. Respecter sans délais les durées minimales par trajet sur les axes routiers réputés accidentogènes.

Concernant le transport routier de marchandises diverses par camion, les responsables devront apposer systématiquement sur la portière du camion la plaque propriétaire, ainsi que son numéro de téléphone de manière visible à distance. Des contrôles inopinés de conformité seront désormais effectués en liaison avec les autres administrations compétentes au sein des sites de chargement des carrières et des zones d'exploitation. Le patron des Transports a conclu son propos en invitant tout usager de la route à respecter plus que jamais le Code de la route et de dénoncer systématiquement les transgressions y relatives.